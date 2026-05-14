El Gran Wyoming cuenta que le pegaron hace poco por la calle: la reflexión de Emilio Delgado merece la pena oírla

Emilio Delgado durante el acto de presentación de la iniciativa para crear la alianza electoral entre las fuerzas de izquierda, junto a Gabriel Rufián.

El Gran Wyoming fue uno de los invitados del programa de Aimar Bretos en laSexta. El presentador de El Intermedio se sinceró con el periodista y contó varios momentos tensos que ha vivido durante su vida por ser de izquierdas, sobre todo en los últimos tiempos.

Ha contado el showman que hace no mucho, cuando iba por la calle, tres hombres lo insultaron por la calle llamándole rojo y cosas por el estilo, él se revolvió y le acabaron pegando una paliza.

Sobre este asunto ha reflexionado el diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado desde el plató de Al Rojo Vivo, el programa de Antonio García Ferreras en las mañanas de laSexta.

"De esto va la cosa. Esto es lo que llevan ensañando todos estos años. De esto van las campañas en redes, de esto va el Vito Quiles, de esto va Desokupa. De que si alguien tiene que hablar en voz alta de política sea la persona de derechas y la persona de izquierdas se calle", ha señalado.

Para Delgado, este tipo de actuaciones sirven para que a la gente de izquierdas les de miedo o vergüenza ser de izquierdas: "Vox ha hablado de ilegalizar partidos pero ese es el último paso, antes de eso hay muchos otros que consisten en borrar del espacio público a personas que defiendan determinados posicionamientos políticos".

Por último ha querido mandarle un mensaje de apoyo a El Gran Wyoming "y a toda la gente que haciendo uso de su legítimo derecho da la cara en este país y dice ser lo que quiere ser, que es de izquierdas, homosexual, o que defiende los derechos de las mujeres".

"En este país hemos tenido muchos años de pasar miedo por pensar de una determinada manera. Eso se ha acabado. Ni nos vamos a ir del espacio público, ni vamos a dar un solo paso atrás".