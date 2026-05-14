Pepe Rodríguez se ríe y suelta esto cuando le pregunta por el político al que NO daría de comer

El cocinero y presentador de MasterChef Pepe Rodríguez ha sido uno de los invitados de este miércoles al programa de Cuatro 100% únicos, en el que personas con autismo preguntan a famosos sobre todo tipo de cuestiones en las que, por supuesto, también se encuentra la política.

Dani, uno de los jóvenes que ejerció de periodista durante la charla con el chef de El Bohío, quiso preguntarle que a qué político no le daría de comer. Nada más escucharse la cuestión las risas inundaron el ambiente.

El propio Rodríguez también bromeó con la pregunta que le había hecho. "Dani, quieres meterme en un lío, es que eso hoy es un lio. Decirlo en España es un lio", ha comenzado diciendo mientras se reía.

Después, el chef, uno de los más reconocidos de España y que cuenta con una estrella Michelin, quiso responder: "Si dices no le daría de comer a Juanito, tienes un lío gordo, pero no, si vienen con la pasta, les daría a todos. Que vengan a comer".

Su anécdota con el rey emérito Juan Carlos I

Durante el programa, Rodríguez también ha contado una anécdota con el rey emérito Juan Carlos I para explicar la norma que tiene en su restaurante. "El rey emérito llamó un 11 de marzo, que son las fiestas de Illescas, se organiza una corrida de toros y viene gente de toda España, tres meses antes tienes el restaurante lleno", ha empezado diciendo.

"El camarero venía asustado, hablé con él, pensaba que era Carlos Latre. Le dije que no le podía dar mesa, que estábamos llenos y que ya me gustaría. Hasta le propuse que le podía invitar a mi casa, pero me contó que venía con el embajador de Estados Unidos. Le dije que ya lo sentía y colgó", ha continuado.

Ahí es cuando ha explicado su política: "En mi casa no tengo privilegios con nadie, hay restaurantes que no tienen mesa, pero que si llama el rey de tal o el ministro de no sé qué les hace una, pero en mi restaurante no hacemos distinciones. Cada cliente que entra a mi casa es igual".