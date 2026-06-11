PSOE y PP rechazan permitir que un trabajador con 40 años cotizados pueda jubilarse antes sin penalización

El Congreso, con los votos de PSOE y PP, ha rechazado eliminar los coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas de las personas trabajadoras con 40 años cotizados o más, con lo que las largas carreras de cotización seguirán teniendo penalizada la jubilación voluntaria antes de la edad ordinaria de retiro.

Ambos grupos han votado este jueves en contra de una enmienda de Podemos -apoyada por el resto de grupos la cámara baja, salvo por la abstención de Vox-, presentada a la proposición de ley que regula la jubilación alternativa de las mutualidades profesionales.

La enmienda de Podemos modificaba la ley de la Seguridad Social dejando sin efecto la aplicación de los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión en función de la antelación con la que se acceda a la jubilación "cuando el trabajador acredite un periodo de cotización de 40 años".

Además, añadía que aquellos que hubieran accedido a la pensión con más de 40 años "podrán solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que se recalcule su pensión de acuerdo con las normas contenidas en la presente ley".

Y, en caso de que esta revisión diera lugar a un incremento de la pensión, éste se aplicará "desde el momento en que sea notificado a la persona interesada".

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha explicado en declaraciones a los medios antes de participar en la sesión que la aplicación de los coeficientes reductores a las personas con más de 40 años cotizados es "injusta" porque esas personas "se han dejado la vida trabajando y tienen que ver remunerada su pensión de manera completa".

"Hay 900.000 jubilados que en nuestro país han cotizado más de 40 años y nadie entendería que el PSOE vote en contra. Si hay dinero para el rearme tiene que haber para nuestros jubilados", ha dicho Belarra.

Se trata, ha añadido, de "nuestros abuelos y abuelas que llevan trabajando desde los 15 años y se merecen un respeto y justicia social".