Varios activistas de la Global Sumud Flotilla inician una huelga de hambre para exigir la liberación de sus compañeros detenidos en Libia: "Las familias están desesperadas"

El pasado sábado 6 de junio, unos 30 activistas de la Global Sumud Flotilla iniciaron una huelga de hambre en protesta por la detención de sus diez compañeros detenidos en Libia, quienes este jueves han sabido que tendrán que permanecer al menos 30 días más en una prisión en Benghazi. El objetivo de la huelga no es otro que la exigencia ya no solo de la liberación, sino también "una presión para que puedan recibir toda la atención sanitaria y diplomática que necesitan", explica por teléfono a El HuffPost Inés Madrazo, una de las activistas que ha optado por esta forma de protesta y quien también participó en la última flotilla a Gaza por vía marítima.

Madrazo conoce además muy bien a una de las personas que permanece "secuestrada" en Libia desde finales de mayo. Se trata de la periodista y activista española Alicia Armesto. "Fue la persona que me hizo la entrevista para poder participar en la flotilla", recuerda Inés. Hasta este momento, la información que reciben es "a cuentagotas". "Las visitas diplomáticas, sobre todo de los consulados de España e Italia, no son constantes. Pueden pasar cinco o seis días en los que no sabemos nada de ellos. Las familias están desesperadas", cuenta.

Lo poco que saben, por ahora, es que se les acusa, como acostumbra a hacer también Israel, de "entrada ilegal" en Libia. "No es cierto, porque los detuvieron cuando se dirigían a una reunión pactada" con las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF). Y así es. Los diez integrantes del convoy, civiles procedentes de ocho países, fueron detenidos el pasado 24 de mayo cuando "se dirigían a un checkpoint para entregar la documentación requerida por las autoridades con el fin de continuar con el trayecto de la misión", el convoy terrestre de la Global Sumud Flotilla. Llegaron a ese punto después de cruzar la llamada zona de seguridad 5+5, el territorio libio controlado por un comité en el que participan las diferentes fracciones enfrentadas en el país.

Desde la organización de la Global Sumud Flotilla han expresado este jueves su "urgente preocupación diplomática y jurídica" tras conocer la prórroga de la detención de los voluntarios. La preocupación es mayor cuando saben que están bajo custodia de la Agencia de Seguridad Interna (ISA), "un poderoso organismo de seguridad que opera bajo la autoridad de facto de las LAAF en el este de Libia".

La Agencia de Seguridad Interna ha sido señalada en diferentes ocasiones por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, desde donde en 2024 evidenciaron "la arraigada impunidad por las muertes bajo custodia y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos por grupos" como ISA. "Han intensificado su represión contra las voces críticas y la oposición política en los últimos meses, como figuras políticas, activistas, poetas y firmantes de blogs", dijo AI.

Según la información que ha recibido la Global Sumud Flotilla "por vía diplomática", la prórroga de la detención "suscita dudas sobre el manejo del proceso previo al juicio y la falta de garantías procesales básicas". "Este no es un asunto procesal menor. Se trata de la detención continuada de civiles desarmados, incluidos médicos, que formaban parte de una misión humanitaria para romper el bloqueo a Gaza y entregar ayuda al pueblo palestino. El uso de procedimientos legales opacos para prolongar su detención agrava la responsabilidad política de quienes los retienen", añaden.

Hace unos días, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguraron a El HuffPost que estaban haciendo todo lo posible por lograr la liberación de Alicia Armesto, si bien reconocieron que la diplomacia se encuentra con muchos obstáculos por la "compleja" situación libia y sus múltiples facciones militares.