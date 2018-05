Gigi Hadid, en el centro de las críticas por sus publicaciones sobre Palestina

La reciente represión por parte del Ejército israelí en las protestas de Gaza por el traslado de la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén sigue dando que hablar. Al menos 59 palestinos murieron y más de 2.700 resultaron heridos, algo que ha hecho que numerosos famosos se manifiesten al respecto.

La modelo de origen palestino Gigi Hadid hizo varias publicaciones en su cuenta de Twitter con el hashtag #freepalestine apoyando a los palestinos y en contra de la represión israelí y le han llovido las críticas de los usuarios de esta red social, que incluso la han calificado de "antisemita".

I've said it before and I'll say it again. For me, this is not about religion or one against the other - it's about the greed. #FreePalestine #freegaza #coexist ☮️ — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 15 de mayo de 2018

Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Para mí, esto no es cuestión de religión o de ir unos contra otros, es cuestión de codicia.

Ignorance is a bliss... Good thing you are just a model. 🤐🤐🤐🤐 — Tj (@tomerjakov) 15 de mayo de 2018

La ignorancia es felicidad... Menos mal que solo eres modelo.

You mean Jews are greedy? Why not just say it? — Peter___ (@Peterd2468) 16 de mayo de 2018

¿Quieres decir que los judíos son codiciosos? ¿Por qué no lo dices directamente?

It's about "greed" says @GiGiHadid — a Palestinian — exposing her true antisemitic self.

Hamas doesn't recognize co-existence, but let's not confuse her while she blames Jew's self determination and right to exist — on greed. Smh you're vile. https://t.co/NtjBWgbObo — Storyteller Rebecca 🍀 🏀 (@dorothyofisrael) 16 de mayo de 2018

Es cuestión de "codicia" dice Gigi Hadid, palestina, exponiendo su verdadera cara antisemita. Hamas no reconoce la coexistencia, pero no vayamos a confundirla cuando culpa a los judíos por autodeterminarse y tener derecho a existir con codicia. Eres malvada.

"Greedy" is euphemism for "Jews worship money." Gigi Hadid is an antisemite & she uses an antisemitic trope because she has absolutely no shame. https://t.co/mPEnq2PPO7 — Fairbrit (@wealdengirl) 16 de mayo de 2018

"Codiciosos" es un eufemismo para decir "los judíos son los que se dedican a ganar dinero". Gigi Hadid es antisemita y usa un vocabulario acorde porque no tiene ninguna vergüenza.

La modelo ha respondido a las críticas con dos publicaciones justificando su posición, a favor de la convivencia entre judíos y palestinos en Gaza, y no "en contra de ninguna raza".

You'll all see whatever side you want. My intent is never to further separate groups in hatred- I live my life loving everyone regardless of religion/race. So I will say again for the last time, I'm not anti-anyone. I am only pro- coexistence. That is all. #freepalestine — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 16 de mayo de 2018

Podéis ver el lado que queráis. Mi intención nunca es separar grupos en el odio. Me encanta vivir la vida queriendo a todo el mundo, sin importar su religión o su raza. Lo voy a decir por última vez: No soy anti nadie. Solo soy pro coexistencia. Eso es todo #freepalestine.

Further & finally-

I'm just gunna start keeping my opinions to myself.

social media is one of the most frustrating & twisted things. Don't be surprised when your faves drop off,it's a double-edged sword. Everything's taken & read the wrong way bc tweets can never show real depth — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 16 de mayo de 2018

Por último, voy a empezar a guardarme las opiniones para mí misma. Las redes sociales son una de las cosas que más me frustran y más tergiversan estos asuntos. No os sorprendáis cuando vuestros favoritos caen, es una espada de doble filo. Todo se puede interpretar de la manera incorrecta y nunca mostrarán la realidad.