Dejan una mala reseña por pedir un bocadillo y que le manden a hacer cola: la respuesta del dueño es atronadora  

La cuenta Soy Camarero ha compartido en su perfil de X la respuesta que han dado los dueños de un establecimiento a la reseña negativa que le había puesto un cliente en las opiniones de Google. Su contestación ha tenido un gran recorrido en la plataforma de Elon Musk.

Todo ha comenzado, tal y como se puede ver en las dos imágenes que ha difundido Soy Camarero, con el mensaje de este cliente en el que únicamente valoraba con una sola estrella su experiencia.

Así la describía: "Nunca más. Una pena que con la profesionalidad de los locales colindantes de cervezas y vinos se encuentre este local con una dueña-cocinera tan desagradable y tan poco profesional". En la reseña se continuaba explicando que "pides un bocadillo, te da un estufido y te manda a su lista de espera".

Además, también se contaba que "si se quiere potenciar el mercado municipal esto sobra". En cuanto a las calificaciones, la comida recibía una puntuación de 2 sobre 5, mientras que tanto el servicio como el ambiente se quedaban en 1.

La reacción del dueño

La respuesta de la propietaria no tardó en llegar y comenzó así: "Buenas noches, este fin de semana hay un evento de foodtruck justo en la entrada del mercado. Nosotros elaboramos todos nuestros productos de forma tradicional y en el momento".

"Su comentario con respecto a que le informo de que hay una lista de espera como dice, pues es lógico, si tengo que preparar 15 bocadillos antes que el suyo, pues si, sil o quiere tiene que esperar y se le informa en ese momento, podría haber elegido cenar en otro sitio o perfectamente podría haber optado por acudir al evento de fuera y haber elegido entre una de las diez opciones de comida que tenía fuera", prosiguió.

Finalmente, acabó defendiendo que "no es lo mismo pagar 10 euros por un plato de patatas congeladas con una salchicha encima, que pagar 7 euros de un bocadillo en pan casero de calamar fresco con mayonesa de trufa", que es lo que sirven en su establecimiento.

"Gracias por su paciencia y su empatía", ironizó para terminar el dueño. La publicación de Soy Camarero ya lleva más de 10.000 reproducciones.