Málaga lanza una campaña turística invocando la ciudad "de verdad" y muchos vecinos estallan: "Promovéis la gentrificación masiva"

La palabra "autenticidad" se ha convertido en uno de los grandes reclamos del turismo moderno. Mientras ciudades de toda Europa intentan combatir los efectos de la masificación, muchos destinos buscan atraer visitantes prometiendo experiencias más locales, más sostenibles y más conectadas con la vida cotidiana de sus barrios.

Esta ha sido la apuesta de Málaga. El Ayuntamiento de la ciudad andaluza ha presentado 'Málaga de verdad', una nueva campaña institucional que pretende "impulsar la descentralización turística y poner en valor la autenticidad de los barrios y la diversidad de la ciudad".

Sin embargo, el anuncio ha provocado una oleada de críticas entre vecinos y colectivos que denuncian desde hace años el impacto del turismo en el acceso a la vivienda, el comercio local y la transformación de los barrios tradicionales.

"La Málaga de verdad somos los malagueños"

La campaña municipal busca mostrar una ciudad que va más allá del centro histórico, con rutas por distintos distritos y espacios menos conocidos. Según la presentación oficial, la iniciativa quiere ofrecer una experiencia "más real, cercana y auténtica" para quienes visitan la ciudad.

La respuesta de los malagueños en redes sociales ha sido inmediata. La cuenta oficial del Ayuntamiento publicó un mensaje en la red social X anunciando la campaña y asegurando que esta pone en valor "la autenticidad de los barrios y la diversidad de la ciudad".

Entre las respuestas más compartidas está la del tuitero Gorrión Malaguita (@MalagaRandom), quien ha criticado la campaña con una idea muy clara: "La Málaga de verdad somos los malagueños y nos estáis echando de nuestra ciudad. Y todo por la pasta".

El comentario conecta con una de las principales críticas que se repiten desde hace años en Málaga: el aumento de los precios de la vivienda, la proliferación de pisos turísticos y la sensación de que muchos residentes están siendo desplazados de los barrios donde crecieron.

"Promover la gentrificación masiva"

Otra de las respuestas más contundentes ha sido la de Inma (@Innuvi), que ha cargado duramente contra la campaña institucional: "Ya hay que tener poca vergüenza de promover la gentrificación masiva, convertir el centro en el parque de bolas de los guiris, permitir que Málaga pierda la esencia por completo y hacer esta campaña... qué cara más dura. ¿¿Ahora vienen con estas??".

Las críticas reflejan un malestar que no solo se vive en Málaga. En otras ciudades andaluzas como Sevilla, Granada o Cádiz también han surgido plataformas vecinales que denuncian la presión turística y la desaparición progresiva del comercio tradicional.

Mientras las administraciones defienden modelos de turismo sostenible y descentralizado, parte de la población considera que esas medidas llegan tarde o resultan insuficientes frente a un fenómeno que ya ha cambiado el paisaje urbano y social de muchos barrios.

"La verdad de Málaga es que os la estáis cargando"

En la misma línea ha ido otra de las reacciones más aplaudidas, la de la cuenta de X CentroAntiguoMálaga (@vecinosmalaga), un colectivo vecinal del centro antiguo de Málaga muy activo en las protestas contra la turistificación.

"La verdad de Málaga es que os la estáis cargando. La verdadera sangría es la de vecinos expulsados de sus barrios", ha escrito. "Empezasteis por nosotros y ahora vais a por el resto. Y encima le ponéis musiquita al exterminio. Infame", ha concluido el colectivo del centro antiguo.

Mientras el Ayuntamiento insiste en que la campaña pretende repartir los flujos turísticos y reforzar la identidad local, muchos vecinos interpretan el mensaje como una contradicción. La polémica vuelve a evidenciar una tensión cada vez más visible en numerosas ciudades españolas: quién puede realmente permitirse formar parte de esa ciudad 'de verdad'.