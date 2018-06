Rayden se adelanta y desmiente un rumor antes de que se difunda

Rayden acudió este sábado al concierto de Vetusta Morla en la Caja Mágica de Madrid. Había mucha gente, hacía demasiado calor y el rapero de repente se encontró mal.

En lugar de echarle una mano, la gente que tenía alrededor sacó el móvil y empezó a grabarle por el morbo de verle en aquella situación.

Antes de que esos vídeos se difundiesen en las redes sociales, él decidió adelantarse. Nada más volver del concierto escribió tres mensajes en su cuenta personal de Twitter en los que explicaba qué le había pasado en realidad.

Así, el rapero desmintió que su estado se debiese a un posible exceso de alcohol o drogas.

Posiblemente se filtrará el vídeo mañana (gracias a la inestimable ayuda de la gente de alrededor) pero si me veis en el concierto de VM mareado y cayéndome al suelo no iba ni pedo (bebo cerveza y vino como mucho) ni drogado (nunca me he drogado). He tenido un ataque de ansiedad