Rosalía saca disco y lo anuncia como solo las divas pueden hacerlo

Después de petarlo en España y en el extranjero con los éxitos Malamente y Pienso en tu mirá, Rosalía ha anunciado fecha para el lanzamiento del que será su segundo trabajo de estudio. El álbum se llamará El mal querer y saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre. Pero más allá de esto, hay que hablar de cómo lo ha contado.

Rosalía ha sabido aprovechar su triunfo en Estados Unidos y su presencia en los Grammy Latino para hacer este anuncio como solo las divas saben hacerlo: desde Times Square en Nueva York. La catalana ha compartido en un vídeo en Twitter el momento en el que su nuevo trabajo salía anunciado en una de las pantallas publicitarias del enclave neoyorkino.

"El Mal Querer" sale el 2 de noviembre 😱😱😱😱

Droppin my new album on nov 2nd ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/cUkMSw8V44 — R O S A L Í A (@rosaliavt) 13 de septiembre de 2018

Después de este, ha añadido otro vídeo con su reacción con el billboard de fondo en el comparte la emoción con sus seguidores. "Estoy en Times Square, no puedo creerlo. Se ha anunciado ya la salida de mi disco y ¡uf! es un sueño esto no me lo puedo creer. Mi disco sale el 2 de noviembre y estoy súper emocionada, quiero que lo escuchéis ya todos", dice la cantante.

pic.twitter.com/qPeoPI1sZL — R O S A L Í A (@rosaliavt) 13 de septiembre de 2018

Ambas publicaciones han superado los mil Me gusta en menos de una hora y las reacciones de sus fans no se han hecho esperar.

