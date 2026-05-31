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Paco Álvarez Comesaña, filólogo: "El español lleva fraguándose unos 5.000 años y no viene del latín clásico, sino del latín vulgar, el latín del pueblo"
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Paco Álvarez Comesaña, filólogo: "El español lleva fraguándose unos 5.000 años y no viene del latín clásico, sino del latín vulgar, el latín del pueblo"

Este experto desmonta algunas de las creencias más arraigadas sobre el origen y la evolución de nuestra lengua.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
The Mainz Psalter, the first book to feature a printed date of publication, a printed colophon, two sizes of type, printed decorative initials, and the first to be printed in three colours. The colophon also contains the first example of a printer's mark. It was the first important publication by Johann Fust and Peter Schoeffer in 1457. The incunabula is one of the outstanding works of early art of printing. Facsimile after the original pergament, published in 1879.
'El salterio de Maguncia', impreso en Maguncia por Johann Fust and Peter Schoeffer en 1457.Getty Images

"En contra de la creencia popular, las lenguas romances no proceden del latín clásico, sino del latín vulgar". Así lo ha defendido el filólogo clásico y divulgador Paco Álvarez Comesaña, que acaba de presentar su nuevo libro, El español no nació ayer, en el que desmonta algunas de las creencias más arraigadas sobre el origen y la evolución de nuestra lengua, explicando que su historia es un viaje apasionante que transita desde el latín hasta el WhatsApp actual, según ha contado en La Aventura del Saber, de RTVE.

Y es que Álvarez compara el latín clásico de figuras como Cicerón o Virgilio con la poesía de Góngora, un registro culto que no se correspondía con el habla cotidiana. "El verdadero origen de nuestro idioma está en el latín que hablaba el vulgo, es decir, el latín que hablaba el pueblo", afirma.

Álvarez suele poner el ejemplo de la palabra 'caballo': En el latín clásico se decía equus, de donde provienen cultismos como "equitación". Sin embargo, la gente en su día a día no usaba ese término, sino caballus, que es la palabra que evolucionó hasta dar "caballo", en español; cavallo, en italiano, o cheval, en francés. Esta evolución gradual la describe Álvarez con la metáfora: Una "fábrica de choricillos", donde cada palabra pasa por distintas fases a lo largo de los siglos.

Álvarez explica, además, que la lingüística histórica funciona como una "arqueología de la lingüística", basándose en "indicios lingüísticos" para desentrañar el pasado. Estos indicios incluyen desde los textos de antiguos gramáticos, que ya documentaban cambios en la lengua, hasta el análisis de juegos de palabras, como los del poeta Cátulo, que se burlaba de la pronunciación afectada de algunos de sus contemporáneos.

El filólogo también desmonta en su libro mitos persistentes, como la supuesta distinción en la pronunciación de la "b" y la "v". "Eso es falso, se perdió desde finales de la Edad Media", recuerda, aunque en países de Latinoamérica y entre generaciones más mayores en España aún persista la creencia. Un caso similar es el de la palabra "haiga", que aunque no es normativa, tiene una lógica morfológica histórica similar a 'oiga' o 'traiga', siendo uno de tantos "caprichos lingüísticos" de la evolución del idioma.  Es más, según este experto, "la distinción entre la 'll' y la 'y' (yeísmo) tiene los días contados, se calcula que el 95% de los hispanohablantes ya no diferencian su pronunciación", concluye.

Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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