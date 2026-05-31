Europa apunta a la nicotina y la ciencia señala al cigarro: estos países confirman el fin del tabaquismo

Este 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Por desgracia, un año más, Europa sigue lejos de erradicar el cigarrillo, con tasas de fumadores que en muchos países superan el 15% e incluso el 20%.

En el caso concreto de España la situación no es mejor. Una quinta parte de la población (entre el 20% y el 22%) fuma. La cifra refleja que el tabaquismo es un problema estructural de salud pública.

No obstante, hay motivos para la esperanza. La experiencia internacional muestra que el final del cigarrillo ha dejado de ser una utopía para convertirse en una posibilidad real. Aunque la realidad es que en estos momentos Europa apunta a la nicotina y la ciencia señala al cigarro.

El punto del que parte la ciencia es que el principal problema no es la nicotina sino la combustión. Cuando se quema un cigarrillo se liberan miles de sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas, responsables de la inmensa mayoría de las enfermedades asociadas al tabaquismo. Sin embargo, la nicotina en sí misma, aunque no es inocua y es adictiva, no causa enfermedades como el cáncer.

Así lo ha reflejado, por ejemplo, un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo de Francia (ANSES). En la investigación se concluye que muchas de las sustancias nocivas que se encuentran presentes en el humo del tabaco están ausentes en el aerosol del vapeo.

Además, en el caso de las sustancias tóxicas que sí que fueron detectadas en los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, las concentraciones fueron considerablemente inferiores a las medidas en el humo del tabaco convencional.

Igualmente, otros organismos sanitarios internaciones del prestigio de la FDA, el NHS, el PHE o el Instituto de Riesgos Alemán también avalan que los principales riesgos asociados al tabaquismo proceden de la combustión del cigarrillo y no de la nicotina.

Productos que reducen la exposición a sustancias tóxicas

La evidencia científica está haciendo que países como Suecia (con tan solo un 3,7% de fumadores diarios) o Nueva Zelanda (con un 6,8%) estén teniendo éxito al acabar con el tabaquismo gracias a sus estrategias de reducción del daño.

Ese planteamiento se basa en diferenciar el consumo de productos alternativos al tabaco tradicional, que son menos nocivos, del cigarro. Algunos ejemplos son el vaper, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina.

En evaluaciones de salud pública, esos productos se sitúan en rangos de reducción de daño habitualmente entre el 90% y el 99% frente al cigarrillo. Además, también han demostrado ser eficaces para terminar abandonando el consumo de nicotina en cualquier de sus formas. Por ello, el mensaje en este Día Mundial Sin Tabaco es que poner fin al tabaquismo es viable.

Sin embargo, ello solo será posible si las políticas públicas se centran en lo que realmente causa el daño (la combustión) y aplican la evidencia científica para acelerar la desaparición del cigarro.