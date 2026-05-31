Enseña las diferencias esenciales entre el Mercadona de Portugal y España: hay algo que "se echa de menos" en España

El creador de contenido Javier Almodóvar (@javieralmodovarr)—ya le han dicho muchas veces que se apellida como el director de cine, algo que ha dejado claro en su perfil de TikTok de forma irónica— ha viajado a Portugal y ha publicado un vídeo con más de 100.000 visitas en el que enseña las diferencias esenciales entre las estanterías del Mercadona del país vecino y las de España.

"A falta de serranito, tienen lo que es una bifana, una especie de sándwich de cerdo y salsa", ha expresado al principio, enseñando la zona de comida preparada típica del supermercado. En las estanterías de la bollería no tienen napolitanas, sino berlinas de crema y los típicos "pâo de Deus".

Comparten con España los pasteles de nata, las palmeras de hojaldre y las napolitanas de chocolate. "Lo que sí he visto que es superfamoso es el salami de chocolate, que esto sí que no está en España, pero sí va a estar en mi casa", ha ido relatando mientras enseñaba los productos.

"La diferencia de los quesos es muy significativa"

También le han llamado la atención un pequeño pack de dos "brownies" y las botellas de salsa de francesinha: "Esto tiene que estar muy bueno". "Esto sí que no está en España: pan de queso. Coge, María —su acompañante—, que se los está comiendo todos mi madre", ha añadido.

La diferencia en el catálogo de quesos le ha parecido "muy significativa" y también ha destacado un helado de açaí: "Yo juraría que no está en España, corregidme si me equivoco". Lo último que ha enseñado le ha causado mucha curiosidad: una sección apartada de la pescadería dedicada única y exclusivamente al bacalao fresco, típico y famoso en Portugal.

En cuanto a los comentarios, algunos usuarios destacan que el salami de chocolate "estuvo un tiempo en España y lo quitaron". Para la usuaria Violeta, el supermercado "tiene mejor pinta que en España", y el usuario Blas de Lezo —no el auténtico— señala la principal diferencia: "Mercadona en Portugal también abre los domingos".