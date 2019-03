Soraya Arnelas ha relatado este sábado un duro episodio de su vida, mucho antes de dar el salto a la fama. La cantante se ha sincerado sobre este episodio tras compartir en su cuenta de Instagram una historia de lo que parecía expediente médico del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres con un preocupante mensaje. "Con cuatro años me encontraron en la cama a punto de una muerte súbita, menos mal que mi madre me despertó", escribió.

Las preguntas de sus seguidores sobre el incidente han hecho que la que fue representante de España en Eurovisión en 2009 explicase el trágico suceso que tuvo lugar en 1986 en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara. "Estaba en el pueblo estos días y mirando entre fotos aparecieron estos papeles del médico. Me puse a leer y esto es lo que decía", escribe antes de transcribir parte del informe.

El día que volví a nacer Subo esta foto que añadí a las historias y me habéis preguntado muchos por el tema de la muerte Súbita. Que es Justo lo que me paso con 4 años y gracias a mi madre que me despertó pude salvarme . Estaba en el pueblo estos días y mirando entre fotos aparecieron estos papeles del médico. Me puse a leer y esto es lo que decía " paciente que refiere su madre esta mañana al levantarla la encuentra con cianosis de labios (creo que es lo que pone) ,con mirada fuerte al infinito,con saliva espesa en boca,con pérdida de conocimiento ,hipotermia..." Mi madre me dice que salió a la calle conmigo en brazos pidiendo auxilio,uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio. Mis padres no tenían coche . Rápidamente me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Caceres a 100kms. Allí me hicieron pruebas neurologicas, y jamas nunca supieron que es lo que había pasado. En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia miéntras estaba dormida pero en los resultados médicos nunca salió nada. Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevo en su coche y a los médicos me salvé. 2,897 Likes, 104 Comments - SORAYA " Extremeña Salerosa" (@soraya82) on Instagram: "El día que volví a nacer Subo esta foto que añadí a las historias y me habéis preguntado muchos..."

"La paciente que refiere su madre esta mañana al levantarla la encuentra con cianosis de labios (creo que es lo que pone), con mirada fuerte al infinito, con saliva espesa en boca, con pérdida de conocimiento, hipotermia...", continúa diciendo antes de relatar cómo su madre y unos vecinos la trasladaron de urgencia a un centro médico.

"Mi madre me dice que salió a la calle conmigo en brazos pidiendo auxilio,uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio. Mis padres no tenían coche. Rápidamente me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Cáceres a 100kms. Allí me hicieron pruebas neurológicas, y jamás supieron que es lo que había pasado", añade la cantante, quien todavía no sabe a qué se debe este episodio que sufrió cuando era niña.

"En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia mientras estaba dormida, pero en los resultados médicos nunca salió nada. Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevó en su coche y a los médicos me salvé", concluye.

Sus seguidores se han solidarizado con la cantante por el susto que vivió de niña y algunos han detallado que vivieron una situación similar.

