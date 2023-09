Cronología de un escándalo sin fin que ha puesto el fútbol español patas arriba

Cata Coll no quiso que ese balón rodase más. Lo había hecho durante 103 minutos y ya era suficiente. Rozaba el reloj las 14 horas en la España peninsular cuando ese sueño que parecía imposible se convertía en realidad. La selección absoluta femenina era campeona del Mundial de fútbol. ¡CAMPEONAS DEL MUNDO! Nadie lo podía haber imaginado 11 meses antes, cuando 'La Roja' saltó por los aires en un enfrentamiento que acabó poco después con la rebelión de 'las 15'.

Aquello quedaba atrás, era tiempo de sonrisas, fiesta y buenas palabras que nada ni nadie podía interrumpir. ¿O sí?

En plena euforia por el título, un gesto en un principio un tanto desapercibido cambiaba, sin saberse entonces, el sino del fútbol en España. El beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras felicitarse por el título. Echando la vista atrás, de ese desafortunado momento sólo han pasado 12 días, convertidos en una era que ha revolucionado el fútbol español y hasta la opinión pública.

Un maremágnum de informaciones, declaraciones y rumores que se lo ha llevado todo por delante, hasta el mismísimo éxito deportivo. Por eso, intentamos echar la vista atrás para aclarar todo lo ocurrido hasta ahora, en una cronología sin final previsto aún.

Domingo 20 de agosto

Aquella misma tarde empezaron a circular los mensajes de condena a un beso que la propia Jenni apenas acertó a describir con lo que luego llamó "el shock de la celebración". Durante la noche la bola se iba haciendo más grande, principalmente por la desafortunada intervención de Luis Rubiales en El Partidazo (COPE). Por lo que sea, como dicen los modernos, llamar de todo a quienes empezaban a reprochar su gesto no sentó bien.

Era el principio de su fin.

Lunes 21 de agosto

Telediarios, webs informativas, diarios impresos, emisoras de radio... Todos abrieron celebrando un título histórico. Pero el reparto de cobertura futbolística y 'análisis' del beso fue tornándose en un 40/60, 30/70... Los hechos se precipitaron en el vuelo de vuelta desde Australia.

Rubiales, con la colaboración del seleccionador, intentó convencer a Hermoso y a su entorno para salir juntos en un vídeo de disculpas grabado de urgencia en la escala en Dubai antes de pisar Madrid. Ese mensaje, en el que el presidente de la RFEF reconocía que "seguramente me he equivocado" no sólo no convenció a nadie, sino que soliviantó más los ánimos.

La llegada a España fue un cuadro. Las jugadoras, eufóricas por su título, sólo retiraban las sonrisas cuando Rubiales o Vilda aparecían a su lado. Y la celebración ya de madrugada junto a la afición fue una nueva muestra. El gesto de Athenea del Castillo lo dejaba bien claro...

Martes 22 de agosto

Las campeonas intentaban vivir su 'momento' ajenas a la polémica. Pero el ambiente era cada vez menos de fiesta. La recepción de Pedro Sánchez a las campeonas en La Moncloa fue la prueba. Su frío saludo con Rubiales y sus palabras ante los medios asegurando que "debe continuar dando pasos el señor Rubiales" dejaban todo más que claro.

El presidente del Gobierno en funciones no formuló una palabra, 'dimisión', que ya estaba en el vocabulario de otros altos cargos del Ejecutivo y la política española. Por una vez las grandes formaciones iban a una... descontando a Vox, para sorpresa de nadie.

Muy a última hora (y marcando la tónica de estos días locos), la RFEF comunicaba la convocatoria de urgencia de una asamblea general extraordinaria para el viernes. Un escenario que inicialmente parecía pensado para la confrontación con Rubiales, pero que muy pronto quedó claro que iba a servir como foro de expresión del ya cuestionado dirigente.

Miércoles 23 de agosto

El ruido empezaba a ser total, como el flujo de informaciones. Las denuncias seguían creciendo y se abría una nueva vía: un sorprendente comunicado de Jenni Hermoso lanzado por su sindicato, FUTPRO. En él, la jugadora madrileña pedía que "actos como esos", en referencia al beso, "no queden impunes". Además, reclamaba "medidas ejemplares".

Sus palabras supusieron un nuevo 'escalón' en la subida de tensión del asunto. El Gobierno insistía en que tomaría medidas "si la RFEF no lo hace", con todos los ojos puestos en la asamblea del viernes.

Jueves 24 de agosto

Una noticia, otra; una petición de dimisión, otra y ruido siempre. Ante la esperadísima asamblea extraordinaria de la RFEF, el foco estaba en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Pero, gota a gota, se iban cayendo los asistentes a una cita que, ya sí, estaba claro que sería un acto de autoafirmación del mandatario de Motril. Tal fue el caudal de bajas que a punto estuvo a punto de no poder celebrarse la cita por falta del quorum necesario.

La situación era tan confusa que el propio Luis Rubiales confesó a su equipo el jueves por la noche que dimitiría en la asamblea. Quizás porque así lo pensaba, quizás por jugar al despiste para guardarse un as en la manga, pero lo dijo. Parecía el final más lógico a su mandato y se dio por hecho, pero...

Viernes 25 de agosto

Sorpresa en Las Rozas. Cuando todos, también él mismo, anunciamos su intención de dimitir, Rubiales se agarró a la silla. En una intervención polémica, incendiaria y desencadenante de un tsunami aún mayor al anterior, el mandatario anunció el ya famoso "No voy a dimitir (x5)", culpando del "asesinato mediático" al "falso feminismo" y a los medios y clase política "comprados" en su contra. Y, a más, rechazó cualquier culpa en el beso', un "pico entre amigos" del que casi acabó culpando a Jenni Hermoso, "la que primero se acercó a mí y me cogió de las caderas".

Tan comentados como sus palabras fueron los aplausos de Luis de la Fuente y Jorge Vilda, que por entonces seguían fieles a sus jefes. Comenzaba un nuevo carrusel informativo, empezando por dimisiones y renuncias en el seno de la RFEF.

El CSD, vista la no dimisión, hizo oficial la presentación de una denuncia contra él en el TAD, mientras la práctica totalidad del arco político exigía ya su cese o salida del cargo.

Pero el mayor escándalo llegaba bien entrada la tarde. Un comunicado de Jenni Hermoso refutando a Rubiales al asegurar que "el beso no fue consentido" y exigiendo que no le tomara por mentirosa acabó siendo firmado por otras 80 futbolistas. Estas, además, prometían no volver a jugar con España hasta que cambiasen los "actuales dirigentes". Sin ellas no hay equipo posible; la selección femenina estaba rota... y Vilda, aún más en la cuerda floja.

El día aún no había acabado. Hermoso lanzaba minutos después otro postulado, este a título personal, donde reconocía haberse sentido "vulnerable" y "una víctima de una agresión", un testimonio clave para el futuro del caso.

Rozaba ya la medianoche y la RFEF de Rubiales se guardaba un comodín. Otro comunicado, con imágenes de Hermoso festejando tras el beso, junto a la amenaza de medidas legales contra la jugadora. Una estrategia que la misma RFEF acabaría borrando horas después...

Sábado 26 de agosto

Pero ese comunicado aún seguía visible cuando el CSD oficializaba la presentación de su denuncia para que lo estudiase el TAD. El 'borrado' llegaría más tarde y especialmente tras la intervención de la FIFA.

A primera hora de la tarde, el máximo organismo del balompié hacía pública una suspensión temporal de "toda actividad relacionada con el fútbol" a Luis Rubiales, lo que significaba su salida cautelar de la presidencia. Su relevo interino e inmediato lo tomó el vicepresidente Pedro Rocha. El primer mandato, borrar el comunicado del viernes por la noche, que había generado el enésimo aluvión de críticas a la federación.

Sentenciado ya Rubiales, llegaron los 'arrepentimientos' en otro día de frenética actividad para la prensa. Sendos comunicados de De la Fuente y Vilda pidiendo disculpas y alejándose de las conductas "inapropiadas" de Rubiales, al que aplaudieron 30 horas antes. Los dos seleccionadores intentaban capear un temporal de reproches que no frenó ninguno de sus textos.

Para más inri, Vilda se quedaba prácticamente solo con la dimisión de buena parte de su cuadro técnico.

Domingo 27 de agosto

El rosario de reacciones, virales y anónimas no cesa. Luis Rubiales es, prácticamente, el monotema en un país donde extrañamente se ha dejado de hablar de política, inflación y otros asuntos habituales.

En medio del revuelo, el recién estrenado Pedro Rocha convoca una primera reunión "urgente" con los dirigentes territoriales de la RFEF para el lunes 28 con el fin de evaluar la situación. Se esperaba un postulado contundente, aunque no tanto como vendría a la noche siguiente.

Lunes 28 de agosto

El día en el que el conflicto comenzó a entrar en una nueva dimensión. En una sucesión de frentes y noticias, al más puro estilo última jornada de Liga, se acumulan las reuniones, las ruedas de prensa, las últimas horas y los comunicados. Empezando por el de la Fiscalía, que decidía abrir diligencias contra Rubiales por unos hechos que podían ser constitutivos de delito sexual. Y, aún más, abría la puerta a que Hermoso denunciase por su cuenta al mandatario de Motril, lo que llevaría todo el proceso hacia la vía penal.

Precisamente en Motril, en la iglesia de la Divina Pastora, la madre de Rubiales, Ángeles Béjar, se encerraba e iniciaba una huelga de hambre para pedir "justicia" con su hijo.

A esas horas el TAD ya trabajaba en la denuncia presentada por el CSD y que, por ley, primero necesita del visto bueno de este tribunal. Se las prometía muy felices el Consejo, que hasta convocó una rueda de prensa por la tarde para valorar lo ocurrido en el TAD... pero la decisión no llegó y la cita mediática se convertía en una rara intervención de Víctor Francos para defender su gestión y atacar a Yolanda Díaz por sus críticas ante la "lentitud" del Gobierno. La vicepresidenta segunda celebró, horas antes, una reunión con figuras del fútbol español (masculino y femenino) y su rueda de prensa posterior desató el enfrentamiento con el CSD.

Ya de noche, y tras horas de intenso debate, la 'nueva' RFEF lanzaba un nuevo comunicado explosivo contra su exjefe. Reunidos el presidente interino y los mandatarios territoriales, todos expresaron su deseo de que Rubiales presentase su "inmediata dimisión" por los "inaceptables comportamientos" e instaban a una "nueva etapa" del fútbol español. Con las bases del "diálogo y la reconciliación entre instituciones", añadía una nota que sólo fue el primer paso.

Martes 29 de agosto

Siguiendo la directriz de la FIFA, que así lo marcaba en su suspensión, la RFEF dejaba sin sueldo, coche oficial y otros privilegios a Rubiales. Un tijeretazo sensible a un bolsillo que tampoco recibirá ya la parte correspondiente a su 'extra' como vicepresidente de la UEFA.

Mientras, el TAD seguía trabajando en silencio tras solicitar más documentación al CSD. Lo que parecía una decisión fácil, no lo era tanto. Siete nombres, alguno de ellos controvertido por su supuesta relación personal, de quienes dependía por entonces el futuro de Rubiales... y de buena parte del fútbol español.

Miércoles 30 de agosto

La 'calma' antes de la última gran tormenta. El TAD seguía alargando los plazos...

Aunque el foco informativo se separó momentáneamente del 'monotema', los flashes volvieron a la iglesia de Motril donde la madre de Rubiales sufrió un empeoramiento de salud y tuvo que ser llevada al hospital por una crisis nerviosa tras dos días y medio de encierro y huelga de hambre, como señalaba el párroco del templo de la Divina Pastora. Afortunadamente, el jueves por la mañana regresó a su domicilio en buen estado, poniendo punto y final a su protesta.

Sin luces ni taquígrafos, Pedro Rocha comunicaba a Jorge Vilda lo que en ese punto ya era un secreto a voces, que no iba a seguir como seleccionador femenino. El técnico madrileño no da su brazo a torcer: de momento, quiere seguir dentro de la RFEF... aunque ya suena para otros banquillos internacionales.

Jueves 31 de agosto

A la espera del TAD y el CSD, un discurso magnífico rompía el silencio. Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora del año para la UEFA, dejaba en la gala del sorteo de la Champions un mensaje que difícilmente se olvidará. "Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto", pronunciaba emocionada, dedicando el premio y su lucha "a Jenni y a todas las mujeres que lo han sufrido".

Fueron palabras a los presentes en la gala, pero también para los millones y millones que veían la emisión en directo. Su impacto es incalculable, como el de la breve y aplaudidísima intervención previa de la entrenadora del año, Sarina Wiegman, a la sazón seleccionadora de la Inglaterra derrotada por España en la final mundialista. A "las jugadoras españolas" dedicó su premio y el aplauso, pidiendo "que se les escuche" porque lo ocurrido "muestra que aún queda mucho camino por delante".

Pasado el boom de ambos discursos, la noticia más esperada saltaba a medias de noche: el TAD ya tenía veredicto, pero no saldría a la luz hasta que lo comunicase el CSD. Entre rumores y supuestas filtraciones, todo apuntaba a un 'ok' legal al plan del CSD para iniciar los trámites de inhabilitación de Rubiales. Pero aún no había certezas.

Viernes 1 de septiembre

"Pido perdón", espetaba con gesto serio el seleccionador masculino Luis de la Fuente en la rueda de prensa para anunciar una convocatoria muy esperada. No tanto por la lista, sino por la rueda de prensa en sí. Arrepentido de sus aplausos a Rubiales, el técnico aceptaba las "críticas merecidas" por un "error humano injustificable", sabedor de que cuenta con el respaldo de la 'nueva' RFEF.

Fue la noticia de la mañana y acabó olvidada por lo que vino a partir de las 18:00.

El TAD decidía por fin y no del modo que hubiera querido el CSD. El tribunal optaba por abrir expediente a Rubiales por dos faltas graves y no muy graves, lo que impedía que el CSD iniciase el trámite para la suspensión del mandatario. Un jarro de agua fría al Gobierno, que reaccionó de inmediato anunciando otra estrategia.

Por un lado, pidiendo una suspensión cautelar al mismo TAD "mientras se resuelve el expediente" y en base al artículo 102 de la Ley del Deporte. La petición se mandará "con inmediatez" y en función de lo que responda el organismo administrativo, el Gobierno verá si se abre a la justicia ordinaria. Un escenario que Miquel Iceta no ha descartado en su comparecencia de urgencia.

Al cóctel de ingredientes sólo le faltaba un postrer comunicado de Luis Rubiales... que llegó apenas acabó de hablar Iceta. En él, el expresidente federativo pide "disculpas" por "errores evidentes", pero repite buena parte del discurso en la asamblea.

Habla de "linchamiento político y mediático sin precedentes" y, sobre todo, insiste en que el beso fue "mutuo y consentido" y fruto de la emoción. Además, promete "seguir defendiéndome para demostrar la verdad", anunciando que seguirá aportando pruebas para corroborar su relato.

Un capítulo que muchos esperaban tener resuelto esta semana y que se suma al resto de fases abiertas de un proceso que apunta a muy largo. Ahora el TAD tendrá que estudiar si aplica las cautelares solicitadas por el CSD, mientras Jenni Hermoso sopesa si se implica personalmente en la causa legal contra Rubiales y la RFEF ultima las gestiones para cerrar (o no) la etapa de Jorge Vilda como seleccionador femenino.

Muchos frentes para un escándalo sin final a la vista 13 días después.