Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo: "Si tu empresa te cambia el horario sin causas económicas, técnicas u organizativas acreditadas, puedes extinguir tu contrato con 20 días de salario por año"

Si te cambian las condiciones laborales, en este caso el horario, hay excepciones, pero normalmente puede que la ley esté de tu parte.

Hoy más que nunca, con la incertidumbre laboral que acecha constantemente y los problemas, justificados o no, de muchas empresas, pueden surgir cambios en las condiciones laborales, ya sean de sueldo o, como en este caso, de condiciones laborales, en concreto de horarios. Es el caso de esta trabajadora, que acudió al programa de RTVE Aquí hay trabajo, para exponer su caso ante la inspectora de Trabajo Ana Ercoreca.

El caso de esta espectadora iba más allá de un cambio de horario, ya que, además, tiene que trasladarse a 12 kilómetros y más aún, pasar de una jornada completa a una partida. "He firmado como no conforme", indica la empleada, que al parecer, según Ana, ha hecho lo correcto.

La experta indica que puede impugnar la decisión de la empresa, salvo que "haya causas económicas, técnicas, organizativas y de producción", y añade que "hay que distinguir entre modificación individual (con aviso de 15 días) o colectiva, cuando afecte a 10 trabajadores si es una empresa de menos de 100, 10% en una de 100 a 300, y 30 si son más de 300".

Si, como en este caso, la trabajadora no está conforme, se abre un periodo de consultas. También puede denunciar a la empresa acogiéndose a la legislación vigente, recurrir a la jurisdicción social si no hay causas técnicas, económicas o de producción, o rescindir su contrato por despido objetivo con 20 días por año trabajado de indemnización. con un máximo de 9 meses. "Esa una modificación sustancial" y la empresa "tiene que probar esas causas" que indica la jurista.

Por ejemplo:

5 años trabajados: 100 días de salario.

10 años: 200 días (con límite legal).

Qué dice la ley sobre los cambios de horario

Este tipo de situaciones se encuadra dentro de lo que se conoce como modificación sustancial de las condiciones de trabajo, regulada en el Estatuto de los Trabajadores. Se trata de una salida legal similar a un despido objetivo, pero iniciada por el propio trabajador, en caso de no estar conforme y que le ampare la casuística.

Como puedes observar, no se trata de un despido improcedente (que serían 33 días por año), sino de una compensación inferior, pero igualmente relevante.

Cuándo se considera injustificado el cambio

No todos los cambios de horario dan derecho a indemnización. La clave está en si la empresa puede demostrar causas reales. Se considera injustificado cuando:

No hay motivos organizativos claros.

No se acredita necesidad productiva.

El cambio es arbitrario o unilateral.

Eso sí, es importante actuar a tiempo. Los plazos son clave. Desde que se comunica el cambio, el trabajador dispone de un tiempo limitado para impugnar la medida y solicitar la extinción. No actuar puede suponer aceptar el cambio de forma tácita.

Aunque está recogido en la ley, muchos trabajadores desconocen esta posibilidad. Vivimos una época laboral en la que cada vez son más frecuentes los cambios de jornada, turnos o condiciones laborales, conocer estos derechos puede marcar la diferencia.