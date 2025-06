Un jubilado invierte 173.000 euros con ilusión y cae en la estafa internacional con España de por medio

Tradicionalmente, el oro ha sido considerado en clave económica como un activo refugio debido a su escasa volatilidad. Se trata de un tipo de inversión que brilla especialmente en los momentos de crisis, ya que a diferencia de la inmensa mayoría de activos, el valor del oro suele mantenerse o experimentar variaciones muy pequeñas.

Esas virtudes son las que empujaron a Jean-François, un jubilado francés, a decantarse por invertir sus ahorros en oro. Sin embargo, el hombre ha acabado cayendo en una estafa internacional que tiene a España de por medio.

Tal y como recoge el canal de televisión francés TF1, el hombre empezó a buscar sitios en internet a través de los que realizar la operación hasta que encontró un sitio web de inversiones que parecía totalmente fiable.

En ese sentido, el jubilado justifica que "la revista Forbes elogió las ventajas del sitio. Decía que tenía 'diez años de experiencia en el sector del oro y 4.500 inversores satisfechos'. Eso fue suficiente para inspirar confianza".

Tras recibir un servicio personalizado, el inversor realizó un depósito inicial de 40.000 euros por el que le prometieron unos ingresos mensuales de 266 euros. Al llegar la fecha del primer pago, recibió el abono sin problemas.

Ante la sencillez del proceso y la puntualidad de la empresa para pagar, Jean-François decidió invertir a través de ese sitio web todos sus ahorros. A través de cuatro depósitos, el hombre invirtió un total de 173.000 euros.

A cambio de esos depósitos, la compañía le garantizó unos ingresos mensuales de 783 euros. El inversor ha contado que sus (supuestos) lingotes y monedas de oro estaban depositados en una conocida bóveda suiza, e incluso tenía un certificado de propiedad.

Los pagos se detuvieron en el octavo mes

Sin embargo, todo se desmoronó en el octavo mes. El jubilado dejó de recibir sus pagos mensuales y al tratar de ponerse en contacto con la empresa para conocer lo ocurrido fue ignorado.

"Quedé destrozado. Me sentí profundamente decepcionado porque soy una persona confiada. Nos sentimos realmente traicionados, y no soy el único. Tengo una esposa desempleada. Tengo un hijo de 14 años. Me da vergüenza", ha expresado el hombre en declaraciones al citado medio francés.

El inversor solo recibió 7.000 euros a cambio de sus depósitos de 173.000 euros. Para tratar de recuperar su dinero, Jean-François recurrió al asesoramiento de Marc Bouzy, un experto en fraude financiero.

"La calidad de los contratos y certificados era casi idéntica a la de las inversiones reales. Por eso comencé a investigar de inmediato", ha explicado Bouzy, quien ha aclarado que "sus certificados son falsos y, lamentablemente, no tiene oro en ninguna parte".

Tras realizar investigaciones, el experto ha descubierto que el jubilado ha sido víctima de una estafa internacional que tiene sucursales en Bélgica, Francia y España.