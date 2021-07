Alice Campello, mujer de Morata, responde a los mensajes que recibió durante el España-Italia

La influencer italiana Alice Campello, mujer del futbolista Álvaro Morata, ha mostrado los lamentables mensajes que recibió en redes sociales durante el partido de semifinales que enfrentó a España y a Italia.

En ese partido Morata tuvo mucho protagonismo, ya que marcó el gol que forzó la prórroga y, luego, falló el penalti decisivo que dio la clasificación a la selección azzurra.

En los mensajes que ha compartido Campello a través de Stories, se puede leer: “Tanto vosotros como vuestros hijos morirán de un infarto”, “tu esposo es un perro con cáncer y tus hijos también”, “no te atrevas a publicar fotos del gol de Morata o iré a tu casa y te quemaré en viva”.

Tras eso, ella misma ha publicado una reflexión: “Siendo sincera, no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un asunto de ‘italianos’, sino de ignorancia”.

“Pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que el deporte es para unirnos, no para no desahogar nuestras frustraciones. Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas porque esto es vergonzoso e inaceptable”, ha asegurado.

Hace unos días el propio Morata ya lamentó en la Cadena Cope los mensajes que estaba soportando. “Ojalá la gente se pusiera en el lugar que es recibir amenazas, insultos a tu familia, que te digan que ojalá se mueran tus hijos. Luego cuando pasa alguna tragedia todos pondría que este era buen chaval. Pasa siempre”, dijo enfadado.

Morata también reconoció que evita el teléfono cuando llega a la habitación, pero que al final acaba viendo prácticamente todo lo que le dicen: “Me lo mandan pensando que es positivo, diciendo que no hagas caso a esto pero entonces lo ves. Los memes me dan lo mismo, lo que me molesta es que se metan con mi mujer, que les digan cosas a mis hijos cuando van a Sevilla con la camiseta de tu padre”.

“Entiendo que se me critique y pite por no hacer bien mi trabajo, pero de ahí a esto hay un límite”, añadió.