Ana Pérez-Nievas: "Normalizar la bisexualidad es algo básico porque es simplemente amar"

Ella nunca se ha callado, tampoco cuando con catorce años comenzó a hacerse preguntas sobre su sexualidad. “En ningún momento sentí miedo porque al crecer en un ambiente en el que he visto a tantos amigos ser tan libres, nunca consideré que podía verme discriminada. Todo lo contrario. Cuando empecé a decirlo en voz alta sentí mucho orgullo a mi alrededor. Me pareció muy bonito”, explica sin dejar de sonreír.

Durante la charla repite ese verbo varias veces. Le obsesiona porque ella misma ha vivido con naturalidad su sexualidad y ha ayudado a otros, casi sin darse cuenta, a no esconderse. “Normalizar, en mi caso la bisexualidad, es algo básico porque es simplemente amar. Tenemos que hablar de ello como si no fuera ningún problema, porque no lo es”, cuenta convencida la bailarina de 21 años.

Acaba de terminar una gira por Francia, ha cerrado siete funciones agotadas en los Teatros del Canal de Madrid y ha conseguido un lleno hasta la bandera en Palma de Mallorca. Ana Pérez-Nievas , bailarina de la Compañía Nacional de Danza , no para, pero entre tantos ensayos, piruetas, idas y venidas, hace un hueco a El HuffPost en el corazón del madrileño barrio de La Latina para hablar sobre la necesidad de visibilizar la bisexualidad, incluso dentro del colectivo LGTBI. Reconoce que no es todo lo activa que le gustaría, pero le apetecía contar su experiencia y hablar para normalizar.

Estaba estudiando en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid cuando conoció a la primera chica que le gustó. “Había estado con chicos antes, sí que había experimentado cosas, pero no había llegado a tener un sentimiento fuerte hacia nadie”, cuenta la bailarina, que explica que no tuvo la necesidad de etiquetarse y que fue un shock para muchos, incluidos sus profesores. “Los maestros me pedían que les contara, que me abriera con ellos, cuando yo no lo veía necesario”. Ella era feliz y lo llevaba con naturalidad, aunque hubo ciertas cosas que le molestaron: “Mucha gente te pide explicaciones y algunas personas a mi alrededor me advirtieron de tener un poco de cuidado. Como bailarina también vendes tu personalidad, un conjunto; por eso me recomendaron no hablar abiertamente de ello”.

No hizo caso. Lo vivió con naturalidad tanto en su marco familiar como en el mundo de la danza, y ahora reconoce que ha tenido suerte por los ambientes en los que se ha movido. “Hay un porcentaje altísimo de gente no heterosexual en mi campo, y en mi familia siempre han sido increíbles con este tema. Recuerdo cuando mis padres me llevaban al Orgullo ya de muy pequeña”, explica mientras bebe un sorbo de café.