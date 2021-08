Un guionista de 'La Casa de Papel' se lleva el aplauso de Twitter por sus palabras sobre la educación pública

Como confesó en el espacio conducido por Mara Torres, el momento profesional que más ha añorado no poder contar a su padre —quien falleció cuando él tenía 15 años— no es éste en el que ha alcanzado la fama mundial, sino cuando consiguió una beca en la Cadena SER, donde estuvo dos años.

“Yo soy un niño de la educación pública. Cuando yo mando un guión a Los Angeles se lo manda la educación pública, se lo manda mi familia. Yo he estudiado gracias a becas. Yo pude salir de un hogar roto a venir a estudiar a Madrid porque el Estado me lo pagó. Y pude estudiar porque ellos se esforzaron mucho. Mi madre cosía y mi padre era taxista. Primero trabajó en las plataformas del Mar del Norte”, añadió.

Según Gómez Santander, cuando se dio cuenta de que le iban a pagar por usar su cabeza, sintió esa especie de “revancha familiar y social”.

“Cuando me llaman de universidades —a las privadas no voy, a las públicas voy— les digo eso, que son el producto de todos. Creo que ese esfuerzo es bueno saberlo y sentirse orgulloso de sentarte en una mesa en la que hay gente de otros países y todos han estudiado en sitios carísimos, con másteres carísimos y han tenido que hacer grandes sacrificios o venir de familias ricas y aquí no. Es mucho más transversal, tenemos procedencias diversas y eso hay que reivindicarlo”, explicó.

El momento está siendo de lo más compartido en Twitter de las últimas horas. Políticos como Adriana Lastra o Eduardo Madina lo han colgado en sus perfiles, así como las periodistas Mónica Carrillo e Inés García.