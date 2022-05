Las clínicas abortivas critican que la sanidad pública no está preparada para interrumpir embarazos

NurPhoto via Getty Images

“Sin embargo, dicha disposición no se ha cumplido, entre otras razones porque la Sanidad Pública no ha hecho un trabajo previo que asegure el relevo: no se han creado unidades multidisciplinares integradas por profesionales comprometidos/as con la situación de la mujer, ni formados/as en todos los métodos, capaces de garantizar la seguridad sanitaria, la libertad de elección, la intimidad y el acompañamiento”, detallan.