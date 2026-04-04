Feijóo revela ahora que habló con Abascal tras las elecciones de Castilla y León: "El resultado de las urnas es inapelable"

Tenemos que hablar. Con esa premisa, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantuvieron una conversación tras los resultados electorales en Castilla y León y en plenas negociaciones en Extremadura entre ambos partidos.

El objetivo, formar un Gobierno capitaneado por los populares, pero llegando a un entendimiento que todavía no se ha capitalizado en el 'sí' definitivo de los de Abascal. En una entrevista en Servimedia, Feijóo ha revelado que habló con él tras las últimas elecciones.

Ambos mantuvieron una conversación, de la que no ha querido dar mucho detalle, pero en la que defendió que "los votantes de Vox y del PP han mandado un mensaje claro" en las tres comunidades en las que ha habido comicios y le ha invitado a cumplir con la gente.

Feijóo ha justificado que, en el caso de no formar un Gobierno, sería "defraudar a la gente". "Donde la gente manda, los políticos tenemos que obedecer. Y lo que nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox", ha señalado en la entrevista.

El líder del PP ha explicado que "las particularidades y los pormenores del acuerdo que los concreten PP y Vox". "Pero el resultado de las urnas es inapelable: unos muy buenos resultados del PP, unos muy malos resultados del PSOE y Vox incrementa su porcentaje y se consolida como tercera fuerza política en España", ha añadido.

En busca de la estabilidad encantada

Feijóo ha defendido que el objetivo de formar un Gobierno con Vox en estas tres comunidades es el de ofrecer una estabilidad en las tres autonomías, tras el apoyo de los votantes.

"No creo que la gente pueda aceptar ni nosotros podamos defraudarles no dando estabilidad a los gobiernos de las comunidades autónomas. Para eso hemos convocado elecciones: para tener un mandato y seguir gobernando, o para pasar a la oposición. Y en este caso es para seguir gobernando", ha expuesto en su entrevista a Servimedia.

El líder del PP ha contado que ha advertido a Santiago Abascal que, en el caso de no alcanzar un acuerdo entre ambas formaciones, "los votantes no lo perdonarán y harán bien".

"Una vez puesta la sentencia, hay que acatarla, y la sentencia electoral en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón es que haya gobiernos liderados por el Partido Popular, con apoyo en la intensidad que se considere oportuna por parte de Vox", ha reiterado.