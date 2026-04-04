El humorista Manolo Sarria va a la Semana Santa de Málaga y se graba un vídeo que recorre España de punta a punta

El humorista Manolo Sarria y foto de archivo de la procesión de la Virgen del Amor, de la cofradía de El Rico, en Málaga.

El humorista, actor y presentador Manolo Sarria ha dejado una de las reflexiones que más están recorriendo España en las últimas horas tras haber asistido a la Semana Santa de Málaga y haberse encontrado con un problema mayor.

En un vídeo que supera los dos minutos de duración, ha expuesto lo que ha vivido de primera mano al acudir a una de las céntricas calles de su ciudad. "Hola, amigos. Os voy a decir una cosa. Lo que voy a decir lo mismo molesta. Pero si molesta, yo no tengo absolutamente ningún compromiso y me voy del grupo", ha arrancado.

"Pero lo que yo he vivido hoy en la Semana Santa de Málaga es una absoluta vergüenza. Que yo esté intentando ver la Semana Santa de mi ciudad y que no la pueda ver por ningún lado, porque todo son estructuras gigantes, que esto parece la Fórmula 1. Me parece indignante", ha defendido.

Manolo Sarria ha explicado en el vídeo que no ha podido "entrar a calle Larios por ningún lado" y que estaba "todo colapsado". "Me he hecho fotografías con mucha gente. Una familia de Cádiz me dice que llevan desde el mediodía en Málaga y que todavía no habían podido ver ni una procesión porque todo es una pared inmensa, que no sé a qué viene eso. Para que la gente no pueda ver. No sé si tenemos que comprar la silla por cojones o no", ha criticado.

"La indignación mía es total y absoluta. Sé que en el grupo nuestro hay muchos señores de cofradía. Lo siento muchísimo. Vuelvo a repetir que, si me tengo que ir del grupo, me lo decís con total… Y yo me voy. Mi indignación es total y absoluta de cómo han dejado la Semana Santa de mi tierra", ha señalado.

El humorista ha reconocido que él defiende "Málaga a muerte, pero lo de Sevilla no tiene comparación con nosotros". "No hay una estructura metálica como esta. Hay sillas y yo me puedo poner por detrás. Aquí no hay cojones. Aquí, o pagas una silla en una tribuna o si no te tienes que ir a tu casa a verlo por televisión", ha expuesto.

"Eso no hay derecho. Yo no sé a quién le corresponde. Pero mi indignación y la de un montón de malagueños es total y absoluta. Es una auténtica aberración lo que se ha hecho con la Semana Santa de mi tierra. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo no lo permito. Lo que se ha hecho es una auténtica aberración", ha recriminado.

"Que haya gente que venga de fuera de Málaga para ver la Semana Santa y que se tenga que ir porque no tienen por dónde verla, es una vergüenza", ha proseguido el presentador malagueño.

Manolo Sarria ha terminado, asegurando que "el que haya hecho esto, se ha lucido y con el visto de las autoridades nuestras". "De las autoridades políticas. Mi indignación es total y absoluta. Esto es una auténtica vergüenza", ha sentenciado.