Los expertos militares coinciden: Alemania no puede defenderse de un ataque masivo de drones rusos de largo alcance

Hay países en Europa que no tienen medios para defenderse de las nuevas realidades en el campo de batalla: los drones. A pesar de los esfuerzos económicos que los países miembros de la OTAN llevan a cabo para aumentar su capacidad armamentística, parece no ser suficiente. Así lo explica el diario alemán Welt, además de asegurar que el caso de Alemania es claro. Sobre todo en lo que respecta a la industria de desarrollo de drones, que "está lejos de ser la mejor del mundo".

Tanto la guerra en Oriente Medio como la guerra de Ucrania han dejado encima de la mesa, según Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, empresa de producción de armas de guerra, que, "quienes no preparen de forma exhaustiva a sus ejércitos para la realidad de la guerra moderna con drones pagarán un alto precio en el campo de batalla".

Los últimos acontecimientos en Irán lo han dejado claro. Tal y como recoge el medio de comunicación: Teherán ataca objetivos militares e instalaciones energéticas en toda la región con decenas de drones de largo alcance cada día, las milicias proiraníes utilizan drones kamikaze más pequeños para destruir hangares y armas en bases estadounidenses e Israel, por su parte, persigue a comandantes enemigos con drones que llegan hasta a habitaciones de hotel.

Alemania no está preparada

Según informa el periódico, Alemania está mal preparada para hacer frente a estas amenazas y "sigue sin poder repeler un ataque masivo con drones rusos de largo alcance". "No podemos ofrecer una protección integral contra ataques con drones contra nuestra infraestructura", asegura. Además, se advierte que los soldados que se encuentran en bases en el extranjero "también son vulnerables".

En la publicación, se pone de ejemplo a las fuerzas ucranianas, que "han entendido" la importancia de defenderse de las nuevas amenazas al crear sus propias fuerzas aéreas no tripuladas. "Mientras los reclutas ucranianos aprenden a defenderse de drones con armas ligeras en una emergencia, falta una formación integral y exhaustiva en el ejercito alemán", reza el medio de comunicación. "No es la ignorancia de un gestor alemán de armamento el problema. Pero una realidad de seguridad que aún no estamos a la altura", culmina.