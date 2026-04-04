El diario más importante de Francia habla de Pedro Sánchez y le describe con diez palabras que van a resonar en España

El diario de referencia en Francia, Le Monde, ha puesto la lupa en lo que está ocurriendo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto dentro como fuera de España tras su 'No a la guerra' y su postura contraria a la Administración Trump con la guerra en Irán.

En las últimas semanas, el líder del Ejecutivo español ha dado la vuelta al mundo. Su rechazo rotundo a que Estados Unidos use sus bases militares en España ha sido objeto de análisis en una buena parte de países.

De hecho, algunos medios como The Wall Street Journal, han querido conocer un poco más a Pedro Sánchez y cuál es la idea que el Gobierno español tiene del conflicto que EEUU e Israel iniciaron hace más de un mes.

El medio francés ha destacado la intervención del líder del Ejecutivo desde el Congreso de los Diputados y su 'No a la guerra'. "Su tono ya no era el del líder que, en las últimas semanas, había defendido una postura a la vez disidente y popular en el escenario internacional", ha contado.

"En la cámara de Madrid, Sánchez volvió a mostrarse como el tenaz luchador que se ha labrado una reputación de superviviente político, buscando ahora legitimidad tras una serie de reveses que han perjudicado las perspectivas electorales de su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)", han asegurado.

La "paradoja de Sánchez"

Desde Le Monde han destacado que su discurso "resumió a la perfección la paradoja de Sánchez". "En el extranjero, era aclamado como un líder conocido por la claridad y la valentía en sus posturas. En su país, era un jefe de gobierno cuestionado, obligado a luchar por su supervivencia política en un clima cada vez más polarizado", han expuesto.

"La proyección internacional de Sánchez también se vio respaldada por sólidos indicadores macroeconómicos. España registró un crecimiento del 2,9% en 2025, lo que la convirtió en una excepción en un continente que luchaba por recuperar el impulso", han detallado.

Después de hacer un repaso sobre el Gobierno de Sánchez en minoría desde 2023 y lo que ha pasado en los últimos comicios autonómicos, con varias derrotas del PSOE, han terminado reconociendo la "resiliencia" de Sánchez.

"La postura de Sánchez de 'no a la guerra' resuena en la opinión pública. Una encuesta del instituto de investigación CIS, publicada el 26 de marzo, mostró que el 60,2% de los españoles aprobaba la decisión de no autorizar el uso de bases españolas", han añadido.

Pero no han dudado en describir al presidente español de una forma bastante llamativa: "La trayectoria de Sánchez ha sido la de un superviviente". "Pero la pregunta persiste: en un país donde la política interna es intensa y polarizada, ¿cuánto tiempo puede un líder apoyarse en su prestigio internacional para compensar el desgaste interno? Eso lo decidirán los españoles", han sentenciado.