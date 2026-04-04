Los científicos coinciden: el polvo atrapado en el hielo antártico desde hace 44.000 años demuestra que el planeta cambió de forma radical hace exactamente 12.000

Una gran cantidad de científicos viajan anualmente a la Antártida para realizar todo tipo de investigaciones. Cabe recordar que desde 1961 está en vigor el Tratado Antártico; se trata de un acuerdo internacional, firmado hasta la fecha por más de 50 naciones, el cual establece que el uso del Polo Sur se limita exclusivamente para fines pacíficos.

Protegiendo de esta manera el ecosistema de esta región, además de asegurar las labores científicas en la misma. Recientemente, un grupo de investigadores se desplazó al continente ‘blanco’ y realizó un hallazgo relevante; así lo informa el medio alemán Future Zone, a través de uno de sus más recientes artículos.

La importancia de las partículas de polvo

Gracias a una técnica innovadora denominada “Espectrometría de Masas de Tiempo de Vuelo con Plasma Acoplado Inductivamente de Partícula Única”, los profesionales lograron analizar con precisión la composición química de las partículas. Los científicos identificaron que las muestras contenían restos de erupciones volcánicas.

Concretamente, se evidenció la presencia de “tefra”, fragmentos de roca, ceniza fina y pequeños lapilli, un tipo de piedra. Lo más probable es que provengan de un estallido volcánico ocurrido hace aproximadamente 15 000 años en una de las montañas de la Tierra de Victoria, una zona ubicada en la Antártida oriental.

Para entender la importancia de estos hallazgos, es fundamental comprender las épocas geológicas. El Pleistoceno se caracteriza por ser un periodo donde predominaban las glaciaciones, también conocidas como era de hielo. Mientras que el Holoceno es la época inmediatamente posterior a esta.

En este orden de ideas, los restos de una erupción volcánica en el polvo examinado dan a entender que esta transición geológica ocurrida hace 12.000 años estuvo acompañada de importantes cambios climáticos, los cuales tuvieron impacto en la Antártica.

“Caracterización geoquímica de millones de partículas atmosféricas individuales atrapadas en el hielo antártico durante la última transición glacial-interglacial”, así lo expresa el estudio publicado en revista Scientific Reports.