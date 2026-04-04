Irán ve el estrecho de Ormuz como "una ventaja estratégica" y avisa de que nada volverá a ser "como antes"

Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, el 11 de marzo de 2026.

Las autoridades iraníes han asegurado este sábado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.

En comentarios recogidos por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que "la gestión de esta importante vía fluvial está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

Irán ha permitido durante las últimas semanas el paso con cuentagotas de los barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

En las últimas horas, por ejemplo, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado que dos buques de propietarios turcos han pasado por el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio del conflicto.

El portavoz parlamentario iraní ha avisado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que "el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial".

Reivindica el derribo de dos aviones estadounidenses

Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado en la tarde de este viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en una jornada en la que se ha confirmado el derribo de un caza F35 del país norteamericano.

"Hace una hora, un avión A10 del enemigo agresor sionista estadounidense fue interceptado y atacado en aguas del sur, alrededor del estrecho de Ormuz, por los sistemas de defensa aérea del país", ha señalado el Ejército en un comunicado difundido a través de la cadena de televisión estatal IRIB.

"Atacamos un avión enemigo al sur de la isla de Qeshm y se hundió en las aguas del golfo Pérsico", ha agregado el cuerpo militar, sin dar más detalles.

Nuevos ataques a la central nuclear de Bushehr

Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, de momento sin víctimas confirmadas en este caso.

El ataque a Busehr ha tenido lugar en torno a las 08.30 de esta mañana, hora local (las 06.30 en España peninsular y Baleares), cuando un proyectil impactó "cerca" de una valla de seguridad.

"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia semioficial de noticias Tasnim.

"Las investigaciones iniciales indican que el incidente no causó daños a las partes principales de la central eléctrica y que su funcionamiento no se vio afectado", ha informado la agencia antes de recordar que éste ha sido el cuarto ataque contra la central nuclear desde el comienzo de la ofensiva de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

Las autoridades iraníes también destacan que la central está en funcionamiento y, "debido a la presencia de cantidades significativas de materiales radiactivos, cualquier daño grave podría suponer el riesgo de un accidente nuclear de gran magnitud".

El bombardeo en Juzestán ha sido confirmado por la propia Gobernación de la provincia a la agencia Mehr. Los proyectiles han impactando en la gran instalación petroquímica de Bandar Imam, "en la Zona Económica Especial de Mahshahr", que ha registrado daños de alcance todavía no específicado.