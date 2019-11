Cuando el hogar se convierte en una cárcel: "Somos los olvidados"

Más datos que ponen de manifiesto esta cruda realidad: el 37% de los edificios no son accesibles desde la vía pública en España, un 28% de los ascensores existentes no lo son desde el portal, y hay más de 1 millón de propiedades que ni siquiera cuentan con uno, según un estudio de la compañía ‘Otis Elevator’.

Nuria no es un caso aislado. Según la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) , de la que ella forma parte, en nuestro país a día de hoy hay 2.5 millones de personas con movilidad reducida, de las cuales 1.8 millones (74%) precisan de la ayuda de familiares y amigos para entrar o salir de sus casas, mientras que otras 100.000 (4%) no pueden hacerlo nunca.

En su día a día se evade practicando “origami” porque asegura, pensar en el mañana solo le produce ansiedad y depresión. “Me agobia plantearme si podré llegar al trabajo o regresar”. Además del padecimiento está el factor económico: ella ha tenido que alquilar una plaza de garaje en su trabajo para que el desplazamiento sea el menor posible.

“No cobro pensión porque me dieron el alta. Eso supone no continuar con el tribunal médico y económicamente no podía recurrir. Para que cobres pensión tienen que darte el 65% de discapacidad de cara a tu vida laboral y siempre que cumplas ciertos requisitos, si antes has estado trabajando varios años. Yo solo tengo discapacidad de cara a mi vida cotidiana, un 33% de discapacidad permanente”, relata.