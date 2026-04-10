Manuel Jabois retrata en pocos segundos a Ester Muñoz, del PP, tras sus palabras sobre el soldado español retenido por Israel

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido objeto de críticas en la izquierda y en algunos espectros de la derecha por burlarse de la detención de un soldado español por parte de Israel.

La ministra de Defensa Margarita Robles informó de estos hechos y aseguró que se tratada de una "detención ilegal de un miembro de un Casco Azul de nacionalidad española".

"No sabemos exactamente por qué, lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida", ha dicho la portavoz del PP en tono de mofa.

En Hora 25, Manuel Jabois le ha explicado a Aimar Bretos su punto de vista sobre estas declaraciones y no han podido ser más aplaudidas: "A mí, en principio, me parece irrelevante saber por qué la Guardia Civil detiene parada en un control una hora. Yo sé que es legal, sé que es posible, pero presumir de eso se me hace raro".

Ha señalado el periodista del grupo prisa que esta comparación para no "enfadar a Israel" no le sorprende: "En los últimos tiempos el nuevo patriotismo pasa por no criticar a quien quiere ahogarte la economía con aranceles, burlarte ahora del ejército y cuando amenazan a tu país ponerte de lado del matón".

Recuerdo a Dani Mateo

Para Jabois, ya sólo falta que esta derecha acabe sonándose los mocos con la bandera de España. Una referencia a cuando se montó un fuerte polémica en España por un sketch de El Intermedio donde Dani Mateo se sonaba con la enseña nacional.

"¿Te acuerdas de lo que pasó cuando lo hizo un cómico, haciendo un número cómico, que le cayó la del pulpo? Bueno, pues fue porque no se lo había ordenado Trump", ha comentado Jabois.

Por último ha comentado el periodista que en esta parte de la derecha deben estar rezando "porque Israel y Estados Unidos no eleven el grado de sumisión" ya que "podemos llegar a ver cosas espantosas": "De Vox ni hablo porque estos, todo lo que sea malo para España, ya lo están apoyando encantado".