La respuesta de Sylvester Stallone a Santiago Segura cuando le ofreció salir en su película: más claro, imposible

El director Santiago Segura ha sido el invitado de este jueves en La Revuelta, programa nocturno de RTVE presentado por el cómico y comunicador David Broncano. Desde que se anunciara en el perfil de X del programa, ha habido muchas expectativas de la presencia de Segura y ha sido todo un éxito.

La entrevista viene con un motivo: el estreno hace casi un mes de Torrente Presidente que ha dado mucho que hablar y ha suscitado todo tipo de comentarios de los usuarios en redes sociales y de personalidades conocidas del mundo de la política, del cine y de la cultura. La película, la sexta de la saga de José Luis Torrente, se ha convertido en la más taquillera del año en España y la sexta que más ha recaudado de la historia del país.

Durante la conversación con Broncano, Segura afirmaba que le gustaría, al menos, alcanzar el cuarto puesto. Sin embargo, sabe que películas como Lo imposible, dirigida por Juan Antonio Bayona, son difíciles de superar porque Bayona utiliza elenco internacional como Ewan McGregor.

"Todo vale, eh, yo en mi película pongo a los que puedo", ha matizado. De hecho, ha revelado que un día llamó a Sylvester Stallone para que apareciera en una de sus películas.

La respuesta de Stallone a Santiago Segura

Segura recibió una respuesta de Stallone, pero fue del mánager con una frase que le dejó completamente alucinado por lo sincero que fue: "Fue buenísimo, lo tengo grabado, me puso: Mr. Stallone pass".

"Mola la diplomacia; yo dije: flipante. Es verdad que luego Michael Douglas me estuvo escribiendo un rato y me dijo que le hacía ilusión. De repente me manda un mensaje de que se le han torcido las cosas y no voy a ir. Y no me volvió a escribir", ha contado. Aunque le insistió en cambiar las fechas y encontrar una solución, el actor estadounidense no le volvió a contestar más.

"Por eso prefiero a Stallone, no mareo", ha rematado.