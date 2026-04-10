Pedro Sánchez defiende la idea de crear un ejército europeo conjunto: "Incluso mañana si es necesario"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha estado hoy en el Foro European Pulse en Barcelona, organizado por Político y BeBartlet en Barcelona, donde ha defendido entre otros puntos que Europa no debe mirar hacia otro lado ante el auge de conflictos internacionales, así como la idea de crear un ejército europeo conjunto, "incluso mañana si es necesario".

Durante su intervención, el socialista ha abogado por el europeísmo, un sentimiento que según él se encuentra bastante presente entre los españoles, y ha dicho que hay que recordar el motivo que llevó a la creación de esta alianza, que no es otro que la paz. Además, ha instado al bloque a empezar a construir una alianza que no dependa tanto de terceros actores, como es el caso de Estados Unidos.

En esta línea, el socialista ha querido desmentir que la alianza se encuentre rota o que las condiciones de los países que la integran sean peores que en otros lugares y ha asegurado que el continente es "la referencia", aunque también ha recordado que se debe actuar con políticas y no sólo con palabras.

"Si medir el éxito de un modelo es medir el bienestar de su gente, yo creo que Europa no es el problema, sinceramente. Es la referencia", ha señalado, antes de dar algunos datos que según él demuestran este hecho, como los niveles de seguridad, la esperanza de vida de estos países o los bajos niveles de mortalidad infantil o de desigualdad.

"De los 20 países con mayor esperanza de vida del mundo, 15 están en Europa. 15 de 20. De las 31 democracias consolidadas del planeta. 20 son europeas. 20 de 31. Somos el continente donde más ciudadanos dicen gozar de buena o muy buena salud. Donde la mortalidad infantil es la más baja. Donde hay menor desigualdad. Donde mejor se protege al medioambiente. Y sí, también donde es más seguro salir a la calle", ha asegurado.

Respecto a la situación de Oriente Próximo, Sánchez ha pedido a todos los socios que no permitan "una nueva Gaza en Líbano" y ha instado de nuevo a que los miembros de la UE suspendan el acuerdo de asociación con Israel tras las nuevas violaciones del alto el fuego. "No podemos quedarnos solamente con el lamento, la frustración. Basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional", ha lamentado.

Las tres prioridades del Gobierno español para este mandato europeo

Tras defender la situación de la alianza, el mandatario ha querido señalar tres prioridades que, según explica, tiene el Gobierno de España. "Me gustaría apuntar tres prioridades que tampoco les van a resultar ajenas, pero que, desde luego, por parte del Gobierno de España estamos trabajando porque se materializen en esta legislatura europea", ha señalado.

La primera "es avanzar en una verdadera politica exterior y de seguridad y de defensa común. Creo que es importante la politica de defensa, la politica de seguridad, pero singularmente también la política exterior común. (...) Nosotros estamos listos para crear un ejército europeo en común. No en diez años, no en dos años. Sino ya. Mañana mismo".

En segundo lugar, el español ha abogado por el crecimiento de la alianza. "Tenemos que crecer mucho. Más de lo que está creciendo Europa en estos diez, quince años. (...)", ha destacado. Para ello, propone reforzar el potencial del mercado interior y ganar en soberanía finanaciera, dos aspectos clave en este punto.

Finalmente, otro de los aspectos que ha considerado como prioridad es la cohesión de Europa. "Tenemos que construir y fortalecer el pilar social. Sin pilar social no habrá Europa", ha remarcado, señalando que el acceso a la vivienda y el empleo son dos de las preocupaciones que más se repiten entre los ciudadanos.