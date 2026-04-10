La Fiscalía solicita al TC anular la condena al ex fiscal general por revelación de secretos

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz; en una imagen de archivo.

Dicho y hecho. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional, tal y como ya se esperaba, que anule la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al considerar que la sentencia vulneró hasta cuatro derechos fundamentales, según ha trasladado en una nota de prensa este viernes.

La sentencia, que contó con el aval de cinco magistrados frente a dos, condenó a Ortiz a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, la Fiscalía ha presentado ahora un recurso de amparo al considerar que se vulneraron ciertos derechos, como el de la presunción de inocencia o el de un proceso con todas las garantías.

También critican el registro que ordenó el juez Ángel Hurtado a su despacho, el cual se trata de una "indiscriminada medida de injerencia" que "no estaba justificada por razón de la penalidad del delito investigado, ni tenía en cuenta la información de extrema sensibilidad en poder del acusado, así como el carácter de 'domicilio profesional' de su despacho oficial".

Según defienden, la sentencia "priva indebidamente de valor exculpatorio a los contundentes testimonios de descargo aportados en el juicio oral por profesionales de la información", pues como recuerdan los periodistas que publicaron las informaciones "negaron categóricamente que el acusado fuera su fuente".

De hecho, no solo lo negaron con palabras, sino que además "aportaron datos objetivos incompatibles con la tesis reflejada en los hechos probados, según la cual la filtración considerada delictiva se produjo entre las 22 y las 23:51 horas del 13 de marzo de 2024".

Denuncian que de todas las interpretaciones posibles de los indicios, escogieron "la más desfavorable"

Así pues, según denuncia la institución, de todas las interpretaciones posibles de los indicios que había, los magistrados escogieron "la más desfavorable" para el ex fiscal general, condenado el pasado mes de noviembre por revelar que la pareja de Ayuso estaba dispuesto a reconocer el fraude fiscal y por el que tendrá que ir a juicio.

Los magistrados creen que él o una persona "de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron el correo que la defensa de González Amador trasladó al fiscal para que después la Fiscalía pudiese darla a conocer a través del comunicado que finalmente se publicó. En ambas acciones el Supremo vio revelación de secretos.

Se esperaba que la Fiscalía tomase esta decisión, pues el pasado 9 de marzo la fiscal general del Estado y sustituta de Ortiz, Teresa Peramato, ya adelantó en una entrevista que así lo haría. Ahora, el siguiente paso será que la defensa del ex fiscal general, quien estuvo en su cargo entre 2022 y 2025, presente su propio recurso de amparo contra la sentencia.