Una formación política denuncia a Netanyahu y al jefe del Ejército de Israel ante la Audiencia Nacional

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a su llegada a la corte de Tel Aviv, en una imagen de archivo

La retención de un militar español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dificulta aún más las muy tensas relaciones entre Madrid y Tel Aviv.

Ahora, el partido político Iustitia Europa, de nuevo cuño, ha interpuesto una denuncia penal ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi.

La denuncia se presenta por el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un militar español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), cuestión duramente criticada desde el Gobierno español.

La querella, que se hace extensible a "otros mandos y militares israelíes aún por identificar" como recoge Europa Press, acusa a los denunciados de la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, coacciones y detención ilegal.

Los hechos denunciados por Iustitia Europa tuvieron lugar el martes 7, cuando las tropas israelíes detuvieron un convoy logístico de la misión de las Naciones Unidas en Líbano.

Dicho convoy transportaba alimentos y otros recursos básicos al contingente indonesio presente en la zona. En el momento de la intercepción por parte de Israel se encontraba un militar español dentro del equipo de la ONU que realizaba la operación de suministro.

La retención se extendió durante algo "menos de una hora", según fuentes oficiales. Tiempo suficiente para que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pasados esos minutos, tanto el militar español como el resto del contingente fueron liberados.

"El hecho de que hubiera una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas, de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable. Y por eso hemos hecho llegar nuestra más enérgica protesta. Finalmente, fue puesto en libertad y hemos exigido que se tomen las medidas correspondientes", explicó entonces la ministra Robles.

En su querella, Iustitia Europa subraya que la "agresión" no constituye un "incidente aislado", sino que se enmarca dentro de un patrón de "creciente hostigamiento" y "agresiones" contra el personal de mantenimiento de la paz desplegado en la región. Unos hechos que, advierten, evidencian un "desprecio sistemático" por las normativas vigentes del Derecho Internacional, remata su nota.