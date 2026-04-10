Artemis II encara sus últimas horas, las más delicadas: así será el regreso a la Tierra en una "bola de fuego" tras hacer historia en la Luna

Durante días, Artemis II ha ofrecido todo lo que convierte una misión espacial en un acontecimiento global: el regreso humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, un récord de distancia respecto a la Tierra, el paso por la cara oculta de la Luna, un eclipse solar total invisible desde nuestro planeta y hasta ese silencio de 40 minutos con el que toda aventura espacial parece medir su tensión dramática.

Pero ahora llega otra cosa. Llega el momento en que la épica deja paso a la ingeniería extrema. El instante en el que la historia ya no consiste en mirar la Luna, sino en conseguir volver de ella.

Porque la misión Artemis II entra en sus últimas horas con una certeza que la NASA conoce bien desde la era Apolo: llegar es extraordinario, pero regresar es lo que decide de verdad una misión.

Los cuatro astronautas -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- afrontan ya la fase final del viaje a bordo de Orión. Después de abandonar la esfera de influencia lunar y poner rumbo a la Tierra, dedicarán su última jornada completa en el espacio a preparar cada detalle del reingreso y del amerizaje previsto en el océano Pacífico, frente a las costas de California.

La imagen final será limpia para el espectador: una cápsula cayendo al mar, helicópteros sobrevolando la zona y la tripulación regresando a casa tras diez días de misión. Pero lo que hay detrás de esa secuencia es una coreografía precisa, áspera y peligrosísima. Ya no estamos en Interstellar, ahora vemos Dirty Dancing.

No es una vuelta tranquila. Es una reentrada a velocidades descomunales, con temperaturas de infierno y con una ventana de error mínima.

La maniobra que pone rumbo definitivo a casa

La misión ya ha superado uno de sus pasos clave: la maniobra de corrección de trayectoria de retorno. Ese ajuste, aparentemente técnico y discreto, es en realidad uno de los grandes pilares del regreso. Sirve para afinar el camino de Orión hacia la Tierra y garantizar que la cápsula entre en la atmósfera con el ángulo exacto.

Ese detalle es el que lo cambia todo.

Una reentrada no consiste simplemente en "dejarse caer" hacia nuestro planeta. La cápsula tiene que llegar con la inclinación adecuada. Si el ángulo es demasiado pronunciado, el calor y las cargas aerodinámicas pueden resultar catastróficas. Si es demasiado superficial, la nave podría no penetrar como debe en la atmósfera. Por eso, la NASA lleva días corrigiendo con mimo una trayectoria que se juega en decimales, pero de la que depende toda la operación.

Orión se encuentra acercándose, cada vez más, a la Tierra y avanza a miles de kilómetros por hora, después de haber completado una misión que ha devuelto a la humanidad a la órbita lunar más de medio siglo después del Apolo 17.

Lo que queda ahora no es una espera pasiva, sino una preparación intensísima. La tripulación estudia procedimientos, conversa con el equipo de control de vuelo y acondiciona la cabina para el momento más agresivo de la misión. Todavía no hay que destapar el champagne ni brindar. Ya llegará.

Instalarán sus asientos, asegurarán el material y repasarán las secuencias de reentrada y amerizaje. Todo tiene que quedar fijado. Todo tiene que estar donde debe. En el espacio, el desorden puede ser incómodo; en el reingreso, puede convertirse en un problema.

De nave lunar a bola de fuego

Hay una frase de Victor Glover, dicha desde el espacio, que resume mejor que ninguna otra lo que está por venir. El astronauta confesó en su última rueda de prensa que aún les quedan dos días y que "viajar en una bola de fuego a través de la atmósfera también es profundo".

No es una metáfora poética. Es una descripción bastante literal.

Cuando Orión entre en la atmósfera terrestre, la cápsula de la tripulación se transformará en una esfera incandescente. Alcanzará temperaturas superiores a los 2.500 grados centígrados, casi la mitad de lo que se registra en la superficie del Sol. La velocidad máxima en ese tramo rondará los 10.657 metros por segundo, una cifra que da idea de la violencia del proceso.

Ese será, probablemente, el momento más delicado de todo Artemis II. Más incluso que el paso por detrás de la Luna. Más incluso que el récord de distancia. Porque durante esos minutos no hay épica visual ni discurso grandilocuente. Hay física pura, rozamiento extremo, blindaje térmico y una tripulación encerrada dentro de una nave obligada a soportar una de las pruebas más duras que existen en la exploración espacial.

El escudo térmico, el verdadero héroe silencioso

Si la cápsula puede atravesar ese infierno es gracias a una pieza que rara vez protagoniza titulares, pero que decide el destino de la misión: el escudo térmico.

No es el de el Capitán América en las cintas de Marvel, pero como si lo fuera. Compuesto por una base de titanio, será el responsable de proteger a la tripulación mientras la nave se enfrenta al calor brutal del regreso. La NASA lo observa con especial atención porque el escudo de Artemis I, la misión no tripulada que sobrevoló la Luna en 2022, sufrió una erosión inesperada durante la reentrada. Aquel comportamiento obligó a la agencia a introducir ajustes para Artemis II.

Eso añade otra capa de interés a este regreso. No solo vuelve una tripulación histórica: también vuelve una nave cuyo sistema de protección térmica está siendo observado con lupa porque de su rendimiento dependerán los próximos pasos del programa. Artemis II no cierra solo una misión; valida el camino hacia las siguientes. Hacia Artemis III. Hacia la futura presencia sostenida en la Luna. Hacia, en perspectiva larga, Marte. El futuro ya es presente. Más que nunca.

Por eso, mientras el público verá el espectáculo del amerizaje, la NASA estará leyendo otra historia: cómo se comportó Orión bajo el castigo del reingreso.

El desacople y la lluvia de restos

La secuencia final arranca 42 minutos antes del amerizaje. Ese es el momento en el que la cápsula de la tripulación se desacopla del módulo de servicio de Orión. A partir de ahí, comienza la cuenta atrás más seria de la misión.

Ese desacople no solo marca el inicio de la fase terminal del regreso. También explica por qué la NASA ha pedido a la población que evite la zona prevista de amerizaje. No será visible desde tierra y, además, el área de exclusión será enorme. La razón es simple: durante el descenso caerán restos del sistema, incluidos elementos como los paracaídas y otras piezas que se desprenden en el proceso.

La NASA ha fijado un rango estimado de 2.000 millas náuticas en el Pacífico para el amerizaje, aunque el objetivo está situado a "unos cientos de millas" de la costa de San Diego. No es una diana pequeña. Es una región amplísima, precisamente porque el regreso espacial no permite frivolidades. Si algo se sale de lo previsto, hay que tener margen, planes alternativos y capacidad de recuperación inmediata.

California, el mar en calma y los planes de contingencia

La agencia espacial y las Fuerzas Armadas estadounidenses llevan días preparando la recuperación. El clima, por ahora, acompaña. La previsión es favorable y el Pacífico frente a California ha sido elegido por sus aguas relativamente tranquilas y sus buenas condiciones meteorológicas.

Pero en una operación así nadie trabaja solo con el mejor escenario. Hay previstos planes y alternativas suficientes para lo que pueda suceder.

La Fuerza Aérea tiene listos aviones militares C-17. La Marina desplegará dos helicópteros para recoger a los astronautas. Habrá siete aeronaves monitorizando el regreso y la base de Pearl Harbor forma parte del dispositivo de apoyo. La gran preocupación es doble: que el tiempo cambie o que la cápsula americe fuera del rango esperado.

Los responsables de la misión insisten en que Wiseman y Glover están entrenados para afrontar un escenario no nominal, es decir, uno en el que las cosas no salgan exactamente como estaba previsto. Si todo va bien, no tendrán que intervenir. Pero si hay desviaciones, llevan meses preparándose junto a los controladores de vuelo para responder.

Esa es otra de las realidades menos visibles del vuelo espacial: el heroísmo no suele consistir en improvisar, sino en haber ensayado hasta el último detalle.

Qué pasará cuando toquen el agua

Si todo sigue el plan previsto, Orión amerizará el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos, ya madrugada del sábado en España. Y ni siquiera entonces habrá terminado del todo la tensión.

Los equipos tardarán entre 30 y 45 minutos en recuperar a la tripulación porque primero tendrán que asegurarse de que los restos de la nave ya no suponen un peligro. Después, médicos entrarán en la cápsula para evaluar a los astronautas. Solo entonces comenzará la extracción.

La secuencia también está definida: Christina Koch saldrá primero, después Victor Glover, luego Jeremy Hansen y, por último, el comandante Reid Wiseman.

Tras diez días de misión, más de 643.000 kilómetros recorridos y una aventura que ha cambiado el calendario simbólico de la exploración espacial, los cuatro volverán a un mundo que les ha seguido casi en directo, pero del que han estado extraordinariamente lejos.

La batuta del futuro

En su última rueda de prensa desde el espacio, la tripulación dejó una idea poderosa. Christina Koch explicó que, desde el principio, habían concebido Artemis II como una carrera de relevos. De hecho, llevaron batutas físicas con la intención de entregarlas a la siguiente tripulación.

Esa imagen encaja perfectamente con lo que representa este regreso.

Artemis II no es una misión aislada ni un ejercicio nostálgico para repetir la grandeza del Apolo. Es un puente. Un ensayo general con consecuencias muy concretas. Lo que ocurra en la reentrada, en el amerizaje, en la recuperación, en el análisis del escudo térmico y en cada detalle del vuelo ayudará a definir las próximas etapas del programa.

Por eso estas últimas horas tienen algo de final y algo de prólogo.

Final, porque cierran el viaje que ha devuelto a seres humanos a la órbita lunar por primera vez en medio siglo. Prólogo, porque todo lo aprendido en esta "bola de fuego" final será parte del manual con el que Estados Unidos y sus socios intentarán volver a la Luna para quedarse.

Artemis II ya ha hecho historia. Pero su último gran desafío no está detrás, en la cara oculta ni en el eclipse imposible. Está delante. En la atmósfera. En el escudo térmico. En el Pacífico.

Y en ese viejo principio de toda exploración: la misión no termina cuando llegas lejos, sino cuando consigues volver. Lo dijo en su día Neil Armstrong: "Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad". Y en esas estamos en pleno 2026, dando otro paso, esta de vez de gigante.