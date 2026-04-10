Quién es María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, enamorada del ultraderechista francés Jordan Bardella y peleada por un trono con unos primos muy cercanos de Felipe VI

Los royals fans saben quién es, pero quizá el público general desconoce que hay una joven princesa llamada María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, que es heredera a un trono que no existe y que además está en disputa con una rama española.

María Carolina está en boca de todos -bueno, o de unos cuantos-, pero no por su elegancia, sus lujosas apariciones, sus fantásticos viajes, su vida de ensueño o su dignidad principesca, sino por una relación muy controvertida.

Si bien ya a principios de este 2026 se daba por hecho que esta princesa ya salía con Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, partido ultraderechista francés, ahora llega la confirmación definitiva gracias a unas fotos publicadas por Paris Match.

La revista muestra a la hija de Carlos de Borbón-Dos Sicilias junto al líder de Agrupación Nacional durante unas vacaciones en Córcega en un reportaje titulado: 'Jordan Bardella y Maria Carolina Borbón-Dos Sicilias, el romance que nadie esperaba'.

En las imágenes se les puede ver paseando por las calles de Ajaccio y por otros puntos de la isla francesa, confirmándose así una relación cuyos rumores habían saltado casi tres meses antes cuando acudieron juntos al bicentenario de Le Figaro en el Grand Palais de París.

Se les vio salir juntos y la escena fue grabada y difundida, lo que desató las habladurías sobre si el política ultra salía con quien está llamada a ser jefa de la casa real de las Dos Sicilias, o al menos de la rama familiar a la que pertenece.

Jordan Bardella en un debate sobre transición ecológica en París Adnan Farzat

La pareja se había conocido en mayo de 2025 en el paddock del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, al que Bardella acudió con su padre y al que ella es una habitual porque vive en el principado por su familia. Ahí habría surgido una chispa que derivó en un noviazgo que ya es de dominio público.

Pese a que Bardella había salido con Nolwenn Olivier, sobrina de Marine Le Pen, tiempo atrás se le preguntó si era gay. Él dijo que no y contó que la mujer de sus sueños era alta y morena.

Sin embargo, su amor es una mujer rubia de la que no quiso hablar cuando fue preguntado por ella en una entrevista con RTL: "Hasta nuevo aviso, mi vida privada me pertenece solo a mí", señaló sobre si la princesa María Carolina podría ser primera Dama de Francia si él se convertía en presidente de la República tras una hipotética victoria ultraderechista.

María Carolina, ahijada de Inés Sastre

¿Y quien es ella? María Carolina de Borbón-Dos Sicilias es una cara muy conocida en ciertos círculos, aunque hasta que se conoció su relación con el político ultra, no se había hablado de su vida sentimental. No ocurrió lo mismo con su hermana María Chiara, que fue relacionada con nada más y nada menos que con el príncipe heredero Christian de Dinamarca, algo que tuvo que desmentir la propia joven.

María Carolina de Borbón-Dos Sicilias nació el 23 de junio de 2003 es Roma como hija mayor de Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Camila Crociani. Su hermana María Chiara, a la que está muy unida, nació en 2005, el mismo año en el que vino al mundo su prima lejana, la princesa Leonor.

Fue bautizada en la Real Capilla Palatina del Palacio Real de Caserta. Sus dos primeros nombres vienen de su antepasada, la reina María Carolina, esposa de Fernando I de las Dos Sicilias, hijo de su vez del rey Carlos III de España. Chantal le fue impuesto por su abuela paterna, Chantal de Chevron-Villette, Eduarda por su abuela materna, Beatriz por su tía y Genara por San Genaro, patrón de Nápoles.

Sus padrinos fueron Laurent de Bélgica, el príncipe Pedro de Arenberg, Anna Maria Pisanu y la modelo española Inés Sastre, muy cercana a la familia. Creció con su familia en Mónaco, donde los Borbón-Dos Sicilias desarrollaron una estrecha relación con la familia Grimaldi. Son, de hecho, muy activos en la vida social del principado y no se pierden los grandes acontecimientos.

Fue educada por tutores en casa junto a su hermana. Posteriormente estudió diseño en el Istituto Marangoni, se formó en Economía y Moda y ha pasado por Harvard. Le gustaría crear una marca de moda con su hermana María Chiara, y mientras llega el momento, se entretiene con más formación y dedicando tiempo a las redes sociales, donde es toda una royal influencer.

Se identifica como creativa y habla francés, inglés español, italiano, portugués y ruso. Participa en proyectos benéficos de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, es embajadora del proyecto Passion Sea, recibió el Premio Internacional Beata Regina María Cristina, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Nacional y la Cruz Roja Monegasca, y ha sido nombrada Dama de la Insigne Real Orden de San Genaro.

Otro premio más mundano fue el Gen ¡H! que recibió junto a su hermana en 2025. Como expresó la hija de Carlos de Borbón-Dos Sicilias a ¡Hola!: "Sentimos que, al haber nacido con ciertos privilegios, también tenemos la responsabilidad de transformarlos en algo que tenga sentido real: proyectos, acciones y gestos que puedan inspirar o ayudar de verdad".

En 2014 participó en Grace de Mónaco, película en la que Nicole Kidman interpretó a Grace Kelly. Cuatro años más tarde fue ridiculizada en las redes cuando participó en el programa Ça commence aujourd'hui, presentado por Faustine Bollaert en France 2, junto a su madre y su hermana. Bollaert le preguntó si hacía tonterías como cualquier adolescente. Explicó que sí, que una vez se había escondido detrás de unos árboles para asustar a la gente que pasaba gritando: "¡Bu!". Hubo muchas risas en el plató y fuera de él.

La disputa familiar de los Borbón-Dos Sicilias

No se puede obviar su posición en la realeza. Dice tener tratamiento de Alteza Real, dignidad de princesa y los títulos de duquesa de Calabria y duquesa de Palermo. Además, se convirtió en heredera de la casa real de las Dos Sicilias en 2016, cuando su padre anuló la ley sálica para que su hija pudiera sucederle cuando llegara el momento.

Pero hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que ya no existe el reino de las Dos Sicilias, cuyo trono estuvo en manos de la descendencia de Carlos III de España. El Reino de las Dos Sicilias desapareció oficialmente en 1861, tras ser conquistado por las tropas del Reino de Piamonte-Cerdeña durante el proceso de unificación italiana.

Francisco II fue el último monarca. Desde entonces se fue heredando la jefatura de la dinastía de padres a hijos hasta 1960, cuando murió Fernando Pío de Borbón-Dos Sicilias sin haber tenido descendencia. Y estalló la guerra familiar.

Su sobrino mayor, el Infante Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, asumió la jefatura de la dinastía. El problema es que su legitimidad derivaba de su padre, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, que al casarse con la infanta María de las Mercedes, hermana de Alfonso XIII, renunció a sus derechos sucesorios.

Por ello, Rainiero de Borbón-Dos Sicilias, hermano del Príncipe Fernando Pío, reclamó la jefatura de la dinastía. Su sucesor actual es Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro y padre de la princesa María Carolina. Por su parte, Alfonso de Borbón-Dos Sicilias alegó que Rainiero debía ser excluido por su matrimonio morganático al casarse con una condesa polaca y no con un miembro de la realeza.

En 1964 murió Alfonso y le sucedió su hijo Carlos, infante de España por la gracia de su primo y amigo Juan Carlos I, y duque de Calabria. El rey Juan Carlos siempre apoyó a estos primos. Tanto es así que en 1984, como jefe de la dinastía Borbón pidió un informe al Consejo de Estado para que aclararan quién debía encabezar a los Dos Sicilias. Esta institución dictaminó que el mejor derecho era para el duque de Calabria y no para el duque de Castro.

El infante Carlos, duque de Calabria murió en octubre de 2015 a los 77 años con el conflicto aparentemente resuelto con su primo y rival, el duque de Castro. En 2014 habían acordado respetar sus respectivos títulos y se acordó que al duque de Castro le sucedería el duque de Noto, en aquel momento Pedro de Borbón-Dos Sicilias, hijo del infante Carlos. Desde entonces la línea sucesoria iría por la ‘rama española’, garantizada por los cuatro hijos varones de Pedro.

Sin embargo, el duque de Castro rompió el acuerdo en 2016 al acabar con la Ley Sálica en la dinastía debido que tiene dos hijas: María Carolina y María Chiara. Pedro de Borbón-Dos Sicilias aseguró que él era el legítimo heredero de la dinastía y desde entonces no ha habido acuerdos entre ellos.

Mientras tanto, el duque de Castro es muy cercano a la familia real monegasca, a la danesa, de hecho es padrino de la princesa Josephine, hija de Federico X, y a la belga. Y los Calabria lo son de la familia real española. Felipe VI mantiene trato con Pedro de Borbón-Dos Sicilias y sobre todo con su hermana Cristina, cuya hija, Victoria López de Quesada, es su ahijada.

Sea como fuere, no hay trono ni reino ni para los Castro, ni para los Calabria, por lo que María Carolina de Borbón-Dos Sicilias tiene más posibilidades de ser primera dama de Francia que de ser reina.