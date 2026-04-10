Son dos de los grandes del cine español, pero su relación no pasa por el mejor momento: "Cada vez que me ha visto, me ha masacrado"
Santiago Segura se sincera en "La Revuelta" sobre su relación con Pedro Almodóvar mientras sigue arrasando en taquilla con "Torrente, presidente".
No es habitual ver a dos nombres tan grandes del cine español en el mismo titular… y menos por este motivo.
Santiago Segura y Pedro Almodóvar representan dos formas muy distintas de entender el cine. Dos trayectorias de éxito. Dos universos prácticamente opuestos. Y, por lo que él mismo ha reconocido, una relación que nunca ha terminado de encajar.
"Cada vez que me ha visto, me ha masacrado".
Así de claro se mostró Segura este jueves durante su visita a el programa "La Revuelta", donde acudió como invitado para promocionar su última película, "Torrente, presidente", que sigue acumulando cifras históricas en taquilla.
Una relación sin sintonía
Lejos de alimentar una polémica gratuita, el director madrileño quiso rebajar el tono. De hecho, comenzó dejando claro que no existe ningún enfrentamiento directo.
"Me gustaría ser amigo suyo. Me parece muy divertido y brillante", reconoció sobre Almodóvar.
Pero esa admiración no ha ido acompañada, al menos hasta ahora, de una relación fluida. Más bien todo lo contrario. "Los intercambios que hemos tenido siempre han sido tensos", admitió.
Una distancia que, según él, se ha mantenido con el paso del tiempo. Ni felicitaciones recientes -como sí ha recibido de otros compañeros- ni una conexión personal que haya ido más allá de encuentros puntuales.
El comentario que no ha olvidado
Más allá de esa falta de sintonía, hubo un momento concreto que Segura recordó especialmente.
Tras perder peso hace años, se encontró con Almodóvar… y la reacción no fue la que esperaba.
"Un día me dijo, después de yo haber adelgazado mucho, que no te queda bien. Los que sois feos, estáis igual de feos que de delgados", relató entre risas.
Una anécdota que, lejos de quedarse ahí, resume bastante bien el tipo de relación que han tenido.
"Cada vez que me ha visto, me ha masacrado", insistió.
Entre el respeto y las diferencias
Pese a todo, Segura evitó en todo momento cualquier lectura de enfrentamiento real. De hecho, quiso poner en valor el trabajo reciente del cineasta manchego.
"Su última película me ha gustado mucho", aseguró, en referencia a "Amarga Navidad", que ha coincidido en cartelera con su última entrega de Torrente.
También aprovechó para desmentir algunos titulares que han circulado en los últimos días. "Lo que no me ha gustado han sido algunos titulares que decían que yo destrozaba a Almodóvar. La gente utiliza todo para enemistar. Es absurdo", defendió.
Para él, comparar ambos estilos de cine carece de sentido: uno busca la carcajada, el otro otro tipo de emoción.
Dos formas de entender el éxito
Mientras tanto, Segura continúa celebrando el buen momento de "Torrente, presidente".
La película ha logrado en apenas unas semanas colarse entre las más taquilleras de la historia del cine español, superando incluso a títulos como "El orfanato" o "La gran aventura de Mortadelo y Filemón".
Un éxito que contrasta, en cierto modo, con el tipo de cine que representa Almodóvar, más vinculado al circuito internacional y al reconocimiento crítico.
Dos caminos distintos. Dos públicos diferentes. Y, como ha quedado claro, dos personalidades que nunca han terminado de encajar del todo.
Sin drama… pero sin química
Lejos de alimentar una rivalidad, lo que deja entrever Segura es algo mucho más cotidiano: dos figuras que se respetan, pero que nunca han conectado.
Sin conflicto abierto. Sin enfrentamiento directo. Pero también sin complicidad. Porque, a veces, ni siquiera hace falta una pelea para que una relación no funcione.
Y en este caso, lo resume todo una frase: "Cada vez que me ha visto, me ha masacrado".