Son dos de los grandes del cine español, pero su relación no pasa por el mejor momento: "Cada vez que me ha visto, me ha masacrado"
Son dos de los grandes del cine español, pero su relación no pasa por el mejor momento: "Cada vez que me ha visto, me ha masacrado"

Santiago Segura se sincera en "La Revuelta" sobre su relación con Pedro Almodóvar mientras sigue arrasando en taquilla con "Torrente, presidente".

No es habitual ver a dos nombres tan grandes del cine español en el mismo titular… y menos por este motivo.

Santiago Segura y Pedro Almodóvar representan dos formas muy distintas de entender el cine. Dos trayectorias de éxito. Dos universos prácticamente opuestos. Y, por lo que él mismo ha reconocido, una relación que nunca ha terminado de encajar.

"Cada vez que me ha visto, me ha masacrado".

Así de claro se mostró Segura este jueves durante su visita a el programa "La Revuelta", donde acudió como invitado para promocionar su última película, "Torrente, presidente", que sigue acumulando cifras históricas en taquilla.

Una relación sin sintonía

Lejos de alimentar una polémica gratuita, el director madrileño quiso rebajar el tono. De hecho, comenzó dejando claro que no existe ningún enfrentamiento directo.

"Me gustaría ser amigo suyo. Me parece muy divertido y brillante", reconoció sobre Almodóvar.

Pero esa admiración no ha ido acompañada, al menos hasta ahora, de una relación fluida. Más bien todo lo contrario. "Los intercambios que hemos tenido siempre han sido tensos", admitió.

Una distancia que, según él, se ha mantenido con el paso del tiempo. Ni felicitaciones recientes -como sí ha recibido de otros compañeros- ni una conexión personal que haya ido más allá de encuentros puntuales.

El comentario que no ha olvidado

Más allá de esa falta de sintonía, hubo un momento concreto que Segura recordó especialmente.

Tras perder peso hace años, se encontró con Almodóvar… y la reacción no fue la que esperaba.

"Un día me dijo, después de yo haber adelgazado mucho, que no te queda bien. Los que sois feos, estáis igual de feos que de delgados", relató entre risas.

Una anécdota que, lejos de quedarse ahí, resume bastante bien el tipo de relación que han tenido.

"Cada vez que me ha visto, me ha masacrado", insistió.

Entre el respeto y las diferencias

Pese a todo, Segura evitó en todo momento cualquier lectura de enfrentamiento real. De hecho, quiso poner en valor el trabajo reciente del cineasta manchego.

"Su última película me ha gustado mucho", aseguró, en referencia a "Amarga Navidad", que ha coincidido en cartelera con su última entrega de Torrente.

También aprovechó para desmentir algunos titulares que han circulado en los últimos días. "Lo que no me ha gustado han sido algunos titulares que decían que yo destrozaba a Almodóvar. La gente utiliza todo para enemistar. Es absurdo", defendió.

Para él, comparar ambos estilos de cine carece de sentido: uno busca la carcajada, el otro otro tipo de emoción.

Dos formas de entender el éxito

Mientras tanto, Segura continúa celebrando el buen momento de "Torrente, presidente".

La película ha logrado en apenas unas semanas colarse entre las más taquilleras de la historia del cine español, superando incluso a títulos como "El orfanato" o "La gran aventura de Mortadelo y Filemón".

Un éxito que contrasta, en cierto modo, con el tipo de cine que representa Almodóvar, más vinculado al circuito internacional y al reconocimiento crítico.

Dos caminos distintos. Dos públicos diferentes. Y, como ha quedado claro, dos personalidades que nunca han terminado de encajar del todo.

Sin drama… pero sin química

Lejos de alimentar una rivalidad, lo que deja entrever Segura es algo mucho más cotidiano: dos figuras que se respetan, pero que nunca han conectado.

Sin conflicto abierto. Sin enfrentamiento directo. Pero también sin complicidad. Porque, a veces, ni siquiera hace falta una pelea para que una relación no funcione.

Y en este caso, lo resume todo una frase: "Cada vez que me ha visto, me ha masacrado".

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

