La respuesta del almirante retirado Rodríguez Garat tras ser preguntado por las palabras de Ester Muñoz

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat fue preguntado este jueves durante su intervención en el programa de Cuatro Todo es mentira por las palabras de la portavoz del PP, Ester Muñoz, sobre el militar español retenido a manos del ejército israelí en el Líbano.

Tras ser preguntada por ello, Muñoz acudió a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dijo que estuvo retenido "durante una hora". "No sabemos exactamente por qué; lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida. En cualquier caso no tengo la información, y por tanto, no puedo saber el motivo", afirmó.

Laila Jiménez, la presentadora del programa de Cuatro, quiso conocer la opinión de Rodríguez Garat sobre estas declaraciones y le preguntó al exalmirante por lo que pensaba de ellas.

"Como ya saben, nunca valoro las declaraciones de los políticos, pero sí que me gustaría dar algunos datos para que sean los espectadores los que las valoren", aseguró el especialista.

La respuesta de Rodríguez Garat

Rodríguez Garat describió lo que está pasando en el Líbano: "Ocurre que los cascos azules en el Líbano están en medio de una guerra, esto supone ser una fuerza de paz que se encuentra metida en medio de una guerra".

El conflicto, relató, es entre "un estado cuyo primer ministro está siendo imputado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" y, por el otro lado, "un bando que está reconocido como terrorista por su brazo armado por la Unión Europea y que ha sido acusado por distintas organizaciones de crímenes contra la humanidad".

Por ello, describió que "es un trabajo difícil el que tienen que hacer al ser un trabajo de paz". "Buena parte de lo que tienen encomendado no lo pueden hacer en este momento porque, efectivamente, en la situación que están no pueden contribuir al desarme de Hezbolá, ni apoyar al ejército libanés ni controlar que los israelíes se retiren del Líbano".

Sin embargo, sí que apuntó que pueden hacer "cosas útiles", entre las que enumeró llevar ayuda humanitaria y mantener informado al Consejo de Seguridad de lo que está ocurriendo, algo que señaló que es "su obligación".

"En esas circunstancias, los cascos azules son sagrados. No se les debe retener y nadie les puede retener. Es un incidente, como ha dicho la ministra de Defensa, inaceptable, pero en absoluto infrecuente. Lo hemos vivido muchísimas veces y es parte de las cosas que ocurren en este tipo de escenarios. Hay que recordar que, como se acaba de decir en la mesa, tres soldados indonesios han muerto hace poco, uno de ellos a causa de un ataque de Israel y dos de ellos a causa de un ataque de Hezbolá, y eso verdaderamente complica la situación en la que están viviendo", sentenció.

Finalmente, Rodríguez Garat concluyó diciendo que "está al mando Naciones Unidas y por lo tanto respondemos ante Naciones Unidas, por lo que no podemos abandonarlo unilateralmente y lo único que tenemos que hacer es dar apoyo a los soldados que están allí jugándose la vida".