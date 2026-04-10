Francino hace una reflexión sobre todo lo que está pasando en el mundo que merece la pena pararse un segundo para pensarlo

El presentador de La Ventana de la Cadena SER, Carles Francino, ha hecho en su monólogo de este miércoles una reflexión sobre cómo será lo que cuenten y narren los historiadores en un futuro respecto a la época actual, con todo lo que se está viviendo en el mundo, así como las diferentes guerras y desigualdades que hay.

"Hay momentos en los que uno desea viajar en el tiempo, viajar al futuro concretamente, no tanto por afán de que el tiempo corra muy deprisa, que eso no me parece tan apetecible ni mucho menos, sino por saber cómo se contarán dentro de 70, 80 ó 90 años algunas de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo", ha comenzado diciendo.

Francino ha explicado que "hoy sabemos lo que ocurrió hace 70, 80 ó 90 años" y ha enumerado algunos acontecimientos: "Sabemos cómo el autoritarismo político, los afanes imperialistas y la desigualdad social acabaron en guerras que provocaron millones de muertos con genocidios incluidos".

La comparación con el mundo actual

El popular periodista de la Cadena SER ha comparado todo lo que ocurrió en la primera mitad con lo que está pasando hoy en día: "Hoy en el mundo, incluso en el universo de los países democráticos, o supuestamente democráticos, vuelve a estar de moda el autoritarismo con el ejemplo de Trump, que es de libro y es el más potente y el más claro".

"Los afanes imperialistas de Putin están a la vista de todos y Netanyahu, que ya ha cometido un genocidio en Gaza, hay que ver lo que está haciendo con Líbano y con todo Oriente Próximo u Oriente Medio... De la desigualdad social qué vamos a contar", ha proseguido.

Francino ha sumado a estos factores "la explosión tecnodigital que tampoco nadie controla". "O si controlan, pero los que lo hacen están más preocupados del negocio que de las personas, así que entre unas cosas y otras...", ha apostillado.

Finalmente, el presentador ha reiterado que tiene "muchísima curiosidad por saber que contarán los historiadores dentro de 70, 80 ó 90 años, porque con todo este lío de ahora, nadie tiene ni puñetera idea de cómo puede terminar". "Bien seguro que no termina, pero dentro de lo malo también hay grados y sería interesante saberlo", ha concluido Francino.