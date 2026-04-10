Ester Muñoz (PP) reacciona a la polémica: "He estado con las Fuerzas Armadas cada día y lo voy a seguir estando"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha salido al paso este viernes de la polémica suscitada por sus palabras a raíz de la detención de un militar español a manos de soldados israelíes. Su comentario no pasó desapercibido y ha suscitado las críticas de muchas voces en todo el espectro político. También de columnistas como Manuel Jabois.

La parlamentaria ha ratificado este viernes ante la prensa su apoyo a los militares españoles. "He estado con las Fuerzas Armadas cada día y lo voy a seguir estando porque creo que hacen una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender los intereses de España, y lo voy a seguir haciendo siempre como hago en cada una de las iniciativas que el PP presente en el Congreso y lleve mi firma".

Han sido algunos militares los que precisamente también han reaccionado al comentario que hizo la portavoz popular, como es el caso del almirante retirado Rodríguez Garat. Lo llamativo, en cualquier caso, es que Ester Muñoz no haya ido más allá tratando de rectificar el desafortunado comentario que hizo a colación de la detención que sufrió el militar.

El comentario de Ester Muñoz sigue coleando

Máxime cuando horas después de su chascarrillo se supo que el soldado, un suboficial, sufrió violencia, según publicaron diversos medios. Este militar español es un casco azul que opera en una base española en el Líbano y dirigía un convoy con alimentos (no armamento) para sus compañeros indonesios, según han publicado diversos medios.

Ester Muñoz restó importancia a la detención de este español a manos de los israelíes asegurando que ella había estado retenida más tiempo en controles de tráfico. Sus palabras han suscitado una oleada de críticas, como la de Irene Montero o varios ministros. El responsable de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido a los senadores que condenen esta detención, por ejemplo, que el PP ahora trata de minimizar.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado al Gobierno español de tratar de librar contra Tel Aviv una "guerra diplomática". Todo después de que un contingente israelí retuviese a este soldado de los cascos azules con bandera española.