Santiago Segura responde a las críticas por ir a 'La Revuelta': acaba hablando de lo que es ser de izquierdas

El actor y director de Torrente presidente, Santiago Segura, fue protagonista este jueves por su visita a La Revuelta incluso horas antes de sentarse en el sofá del programa de TVE y ser entrevistado por David Broncano.

Nada más anunciarse en redes sociales que Segura iba a ser el invitado para cerrar la semana comenzó a producirse una oleada de comentarios en los que se criticaba al espacio de TVE por llevar al director de cine, ya que en las últimas semanas ha estado envuelto en diferentes polémicas como las que originaron sus palabras respecto a la ley trans.

Viendo la que se lio y antes de la emisión del programa, Segura quiso contestar con un mensaje general. "Por eso un amigo me recomendaba no leer comentarios en redes", comenzó la publicación compartida en su perfil de X. "Cuánto sectarismo, intolerancia y agresividad veo en la mayoría de respuestas", describió, añadiendo que "gente que habla del daño que hace 'el odio' siendo los que mas odian".

"El haber cuestionado algún punto de la polémica ley trans no me hace transfobo, el plantear que las actuales políticas sobre violencia de género no están funcionando como debieran, al ver subir cada año las víctimas, no me hace misógino, el haber hecho una película en clave de humor sobre la ascensión de un facha al poder, sacando en ella a personajes de todo pelaje e ideología, no me hace facha", sentención.

"Yo soy de izquierdas, pero no de esta izquierda divisora"

Segura de nuevo volvió a definirse de izquierdas, aunque matizó la forma en la que él tiene de ver su ideología: "Yo soy de izquierdas, pero no de esta izquierda divisora, censora e intransigente, amiga del boicot, que insulta e intenta denigrar al que se sale un milímetro de vuestra doctrina y militancia ciega".

"Soy mas de una izquierda dialogante, inclusiva y conciliadora. Por suerte la gente que suelta aquí su bilis no es representativa de toda la sociedad, así que aun me quedan esperanzas", concluyó el director, que incluso remató diciendo a los que le criticaban que no vieran La Revuelta si no les apetecía porque "por fortuna, aun estamos en un país libre".