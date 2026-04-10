Va en bici por Francia con una bandera de España y no da crédito a lo que le ha pasado: "Supongo que tontos hay en todos los sitios"
Les ha ocurrido a dos españolas que están cruzando Europa a pedales.
Bea y Sandra son dos conquenses que están inmersas en una aventura apasionante: cruzar Europa en bicicleta. Son 6.000 kilómetros en 80 días atravesando nueve países. Salieron el 2 de abril y tienen como objetivo llegar a cabo Norte, en Noruega, el punto más septentrional de Europa
Ahora mismo están cruzando Francia y van dejando constancia en TikTok de todas las aventuras que viven y también de algunas anécdotas como una que han sufrido recientemente.
"No os vais a creer lo que nos ha pasado. Yo pensaba que lo de la rivalidad entre España y Francia era algo que pertenecía a una generación pasada ya, que era algo que más allá de la rivalidad del fútbol tampoco iba mucho más allá la cosa. Pero sí, todavía hay gente molesta con el tema", empieza explicando Bea.
"Pues la banderita nos la han partido"
Cuenta que todo ha ocurrido cuando han ido a un súper a comprar: "Nosotras llevamos una bandera de España en la parte de atrás de la bici porque mola mucho. La gente cuando pasamos te ven y te dicen: '¡Viva España!'. Y cosas así en francés. Mucha gente nos ha pasado con el coche y nos dicen: '¡Hola!'. En un perfecto acento francés y todo bien. Mola mucho llevar una bandera de tu país si estás cruzando Europa".
"Bueno, pues ha ido Sandra a hacer la compra mientras yo me quedaba poniendo la tienda. Pues la banderita nos la han partido. Iba tal que ahí puesta. He aparcado la bici en el aparcabicis de turno y cuando he salido nos habían partido la bandera", se lamenta mientras subraya que "tontos hay en todos los sitios".
"No me preguntes por qué pero también, al mismo tiempo, un hombre también francés se ha acercado y ha dicho: '¡Ah España! ¿Vas a España o vuelves o qué vas a hacer? ¿Estáis grabándolo? Tenemos un nuevo seguidor. Así que nada, tenemos tareas para esta tarde y es reparar esta bandera que tampoco va a ser una tarea muy complicada", apunta.