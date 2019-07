¿Cuándo se puede morir por una crisis epiléptica? Dudas más frecuentes sobre la enfermedad

García Barragán recalca la importancia de testigos y familiares cuando se produce una crisis. “Los pacientes no siempre se dan cuenta de que van a tener o han tenido una, por lo que suelen ser de mucha ayuda para detectarlas”, detalla.

Una crisis es determinante para un diagnóstico, no se hacen pruebas si no hay síntomas. Sin embargo, no es la última señal a la que prestan atención los especialistas: el movimiento, la consciencia y el lenguaje. Aunque también apunta que pueden verse afectadas otras funciones transitorias y provocar miedo, ansiedad e incluso sensación de déjà vu.

El tercer grupo, en el que se sitúa la mayoría de la población mayor de 35 años y en el que no hay una causa conocida.

El primero está formado por los que sufren una “epilepsia de tipo genética (hereditaria), aunque no sea detectada al nacer”.

“Hay otras en las que sólo hay movimientos involuntarios de alguna parte del cuerpo, o el paciente, especialmente si es un niño. Se queda como ausente o no puede hablar...”, señala la neuróloga Nuria García Barragán, coordinadora del grupo de epilepsia de la Asociación Madrileña de Neurología.

Su síntoma más común son las crisis epilépticas, de las que hay varios tipos: las más frecuentes son las denominadas tónico-clónicas generalizadas, duran solo unos minutos y producen rigidez y convulsiones por todo el cuerpo. Tras ellas, el enfermo se siente desorientado y no recuerda qué ha ocurrido. Pero no son las únicas.

A pesar de que es relativamente conocida, todavía hay mucha ignorancia con respecto a esta enfermedad. Por ejemplo, se sigue creyendo que solo se diagnostica en niños, que las mujeres con epilepsia no pueden tener hijos o que en una crisis hay que introducir algo en la boca del enfermo para que no se muerda.

Lejos de los focos, solo en España hay 400.000 enfermos, según la Federación Española de Epilepsia (FEDE), es decir, poco más de un 1,17% de la población. De ellos, un 80% toma la medicación y el 20% no lo hace, por decisión propia o de su médico.

Los dos casos han aumentado la preocupación sobre la enfermedad y el miedo a padecerla y no saberlo. De hecho, según Google Trends, tras el fallecimiento de Cameron Boyce las búsquedas sobre en qué consiste un ataque epiléptico o si la epilepsia puede causar la muerte se crecieron un 250%.

La muerte de Cameron Boyce ha disparado los miedos y las dudas. ¿Es frecuente morir por epilepsia? No, es un caso relativamente aislado. Solo 1 de cada 1.000 adultos con epilepsia muere al año, según la OMS.

Otro mito con respecto a esta enfermedad es que las luces fuertes e intermitentes afectan directamente a los pacientes que la sufren. García Barragán destaca que “solo hay un tipo de epilepsia que es sensible a determinados estímulos luminosos”, pero no es muy frecuente. Este grupo supone entre un 3% y un 5% de los enfermos con epilepsia, según datos de la FEDE . Se conoce como epilepsia fotosensitiva.

“Por eso insistimos a los pacientes con epilepsia en que tomen correctamente la medicación, que respeten las horas de sueño, que no consuman alcohol...”, indica.

Que el ingreso de Millán Salcedo y el fallecimiento de Cameron Boyce se hayan producido en verano ha sido casualidad. No hay más crisis en esta estación. “Ni el calor ni las tormentas veraniegas afectan”, enfatiza García Barragán, que señala que “lo que sí lo hace es el consumo de alcohol en exceso, las drogas y los trastornos del sueño”.

Para no ser confundidas con otras patologías como las convulsiones producidas por fiebre alta, estrés o consumo de estupefacientes, García Barragán explica que incluso piden a las familias que graben lo que le ocurre al paciente para diagnosticarlo.

Estos episodios se conoce como SUDEP (en inglés, Sudden Unexpected Death in Epilepsy). “Es una muerte súbita, inesperada, no traumática ni debida a asfixia, de un paciente con epilepsia —con o sin evidencia de crisis epiléptica reciente— y en la que la autopsia no determina la causa de la muerte”, aclara García Barragán.

A pesar de que es un fenómeno es muy poco común y no se conoce la causa específica, la neuróloga apunta que el factor de riesgo más importante es haber sufrido un mayor número de crisis tónico-clónicas generalizadas en poco tiempo.