De Bisbal a Noemí Galera: el mundo de 'OT', en shock tras la muerte de Álex Casademunt

Álex Casademunt, carismático concursante de la primera edición de Operación Triunfoha fallecido en la madrugada del martes a los 39 años debido a un accidente de tráfico.

El cantante ha sido una persona muy querida dentro del universo OT y sus compañeros y los trabajadores que han formado parte del programa han querido despedirse de él en redes sociales.

David Bisbal ha sido uno de los primeros en escribir en Twitter un mensaje dedicado a su compañero, al que ha definido como “un tío espectacular”: “Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”.

Chenoa también ha querido mostrar sus respetos a su compañero de edición en otro sentido mensaje que ha publicado en Twitter y en Instagram. “Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz”, ha escrito.