El futuro de la cerveza tiene poco o nada de alcohol

-¿Quieres una cerveza?

-Sí ¿Qué bebes?

-Esta puta mierda sin alcohol.

-¿Qué es eso?

-Es sin alcohol, una cerveza. No lleva alcohol.

-¿Una cerveza?

-Sí, sin alcohol.

-¿Pero si bebes suficientes puedes coger un buen pedo?

-No, no llevan alcohol. Es el objetivo.

-No soy científico. No sé de qué coño me hablas. Si quieres una puta cerveza, te la traigo.

Este diálogo entre Jordan Belfort y Danny Porush aparece en la película El Lobo de Wall Street (2013) de Martin Scorsese, e ilustra el sentir general sobre la cerveza sin alcohol a finales del siglo pasado. Sin embargo, el panorama ha cambiado.

La iniciativa de Cervezas Majara en España

España es el país de Europa que más cerveza sin alcohol consume. Según el último informe de la asociación Cerveceros España, la cerveza sin alcohol supone un 13% del consumo nacional. No obstante, sus propiedades organolépticas todavía están lejos de emular a una cerveza tradicional en muchos casos. Elaborar cervezas de calidad con bajo volumen alcohólico es uno de los retos actuales que deben afrontar las fábricas del sector.

Ahora bien, algunas marcas han aprovechado esta oportunidad. Así nació Cervezas Majara, que se ha especializado en cervezas de bajo contenido alcohólico. Mientras que las cervezas sin alcohol deben tener menos de un 1% de volumen alcohólico, la cerveza de bajo contenido alcohólico permite hasta un 3%. Así lo establece el Real Decreto 678/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta.