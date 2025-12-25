Una experta en comunicación no verbal se fija en lo que hace Felipe VI con las manos cuando habla de la Transición

La periodista y experta en comunicación no verbal, Patrycia Centeno, ha analizado con lupa el tradicional discurso de Nochebuena del rey Felipe VI y se ha fijado en lo que hace con las manos justo cuando habla de la Transición española, algo que solo se ve con su perspicacia y conocimiento.

El 24 de diciembre todas las miradas están puestas sobre el rey, al menos durante los 15 minutos que suele durar su discurso navideño. Pero detrás de las palabras que ha pronunciado siempre hay gestos, miradas y movimientos corporales que escapan del propio control del monarca. Algo natural en un humano.

Además, que ya es tradición que Centeno haga su análisis no verbal del mensaje "navideño" (porque lo destaca entre comillas por un motivo que da más adelante) del rey. Ha comenzado destacando lo que todos ya han visto (aunque otros no lo hayan tenido en cuenta): "La principal novedad es que se ha puesto de pie (acción), sin embargo, entra caminando y la cámara empieza a tambalearse y el plano queda ligeramente torcido".

"Por lo que sea, no estamos acostumbrados a tanta actividad por parte del jefe del Estado...", ha ironizado al principio, antes de seguir desentrañando todos los gestos del monarca. Ve un riesgo mantenerle 10 minutos de pie en un escenario abierto porque no tiene "donde refugiarse".

Gestos que "delatan" al rey Felipe VI

A pesar de que el discurso lo pueda leer, ha destacado que los gestos lo delatan "más que nunca" y sugiere que el equipo de comunicación de Zarzuela haría bien si el discurso hablado "que le dictan conjuga con lo que no se verbaliza, pero acabará gritando".

En sus diez años analizando el mensaje del rey, siempre ha visto como aprieta los puños a la hora de referirse a la "unidad de España o al conjunto de la ciudadanía", pero para Centeno no significa eso, sino fuerza y violencia.

"La unidad se representa con las palmas de las manos abiertas dibujando un gran círculo imaginario (conjunto) o entrelazando con delicadeza las manos, pero nunca apretándolas", ha analizado.

Las manos y la Transición

La experiencia de Centeno le ha permitido ver un gesto que hace Felipe VI con las manos cuando habla de la Transición española. "Asegura que el proceso propició que la ciudadanía 'asumiera plenamente su poder soberano', pero pone las palmas de las manos mirando hacia abajo, lo que indica que se ejerce un dominio/control sobre el pueblo", ha destacado.

"Además, empieza a juguetear con el anillo de casado (es decir, no se lo cree ni él)", ha añadido. Cuando toca el tema de la Constitución, "un marco tan amplio con el que se logró que cupiéramos todos", la experta replica relatando que abre los brazos y que actúa como un "agente inmobiliario que pretende venderte un agujero de 12 metros cuadrados como una mansión".

Merkel, una referencia...

Lo que más temía la experta era lo que todo representante público de España ha visto que hace con las manos. "Cada vez que un representante público de este país no sabe qué hacer con las manos, acaba imitando el gesto de Merkel. A la canciller le daba confianza y seguridad y lo transmitía, pero en los demás, no significa nada", ha rezado.

"Solo delata al que no tiene ideas (expresiones) propias...", ha rematado. Por otro lado, a pesar de que al inicio de la grabación anuncian el "mensaje de Navidad", ella se ha dado cuenta de que en los 10 minutos "de chapa" solo menciona la "Nochebuena".