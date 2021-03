El tonto útil: por qué queda Donald Trump para rato

Este texto es un extracto de la versión actualizada de The Useful Idiot: How Donald Trump Killed the Republican Party With Racism and the Rest of Us with Coronavirus, del periodista de HuffPost S.V. Dáte.

El presidente de los Estados Unidos planificó un golpe de Estado para mantenerse en el poder.

Ver esa frase por escrito es perturbador, pero es justo lo que ocurrió. ¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

El entonces presidente Donald Trump, tras perder la reelección por 7 millones de votos, estuvo meses difundiendo mentiras entre sus fanáticos sobre el supuesto fraude electoral masivo y acabó con una manifestación para “Detener el Robo” junto a la Casa Blanca, donde les instó a marchar al Capitolio antes de que se certificara la victoria de Joe Biden.

El plan era tan simple como escandaloso: intimidar a su propio vicepresidente para forzarle a violar la Constitución rechazando decenas de millones de votos legítimos en los estados en los que había ganado Biden. De esta forma, el candidato demócrata no alcanzaría los 270 escaños y Trump ganaría en el desempate aplicando la regla subsidiaria de un voto por estado.

Todavía no se ha hablado suficiente del hecho de que Trump pusiera en peligro la vida de su leal vicepresidente, Mike Pence, y la de cientos de diputados, senadores y trabajadores del Capitolio. Pence pasó semanas diciéndole a Trump que no tenía ninguna competencia en el acto de certificación electoral, más allá del trámite de anunciar el resultado de cada Estado. No tenía ninguna autoridad para declarar inválidos los votos por correo de Arizona, Georgia y Pensilvania. Pero, sobre todo, no tenía ningún interés en hacerlo. Su última conversación fue por teléfono, minutos antes de que Trump tomara la palabra en la manifestación previa al asalto.

A los pocos minutos de empezar el discurso, Trump todavía instaba a Pence a no ser “una nenaza” y rechazar los votos de Biden: “Si Mike Pence hace lo correcto, ganaremos las elecciones”, les dijo a sus fanáticos.

Cuando Pence, una hora después, publicó en Twitter la carta que les había enviado a los legisladores declarando lo que iba a hacer cuando subiera al estrado del Congreso, los seguidores de Trump, muchos de los cuales ya estaban en el Capitolio, se enrabietaron y se propusieron ajusticiar al vicepresidente por traidor.

A medida que el caos y la violencia se extendían por el edificio y las pantallas instaladas en la Casa Blanca retransmitían todo en directo, Trump seguía echando leña al fuego diciéndoles a sus seguidores: “Pence no ha tenido el coraje para hacer lo que había que hacer”. Y mientras Trump se regocijaba al ver el caos que había generado, sus fanáticos cantaban ”¡Colgad a Mike Pence!” en el interior del Capitolio.

Si las coacciones de Trump hubieran surtido efecto sobre Pence y el Congreso y el expresidente hubiera conseguido otros cuatro años al frente del Gobierno, ¿hay alguien que crea que ese habría sido su último mandato? Después de ver lo fácil que le ha resultado organizar su golpe terrorista, ¿por qué no iba a hacer lo mismo en 2024 para seguir en el poder? ¿O por qué no saltarse directamente el incómodo trámite de las elecciones, teniendo en cuenta su tendencia a estar “amañadas”?