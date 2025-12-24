Netanyahu ordenó elaborar un plan para evadir la responsabilidad del ataque de Hamás del 7-O

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atiende a la prensa antes de una reunión con los líderes del Senado en el Capitolio de EEUU, el 9 de julio de 2025.

Un exasesor cercano del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha desvelado que inmediatamente después del ataque de Hamás de octubre de 2023 que desencadenó la guerra de dos años en Gaza, el líder israelí le ordenó que averiguara cómo podía evadir la responsabilidad por la violación de seguridad, un escándalo por el que aún le pide cuentas la ciudadanía.

En concreto, ha sido el exportavoz de Netanyahu, Eli Feldstein, quien enfrenta un juicio por presuntamente filtrar información clasificada a la prensa, hizo la explosiva acusación durante una extensa entrevista con el canal de noticias Kan, el lunes por la noche.

Los críticos han acusado repetidamente a Netanyahu de negarse a aceptar la responsabilidad por el ataque más mortífero en la historia de Israel. Sin embargo, se sabe poco sobre su comportamiento en los días posteriores al ataque, mientras que el también cabeza visible del Likud se ha resistido sistemáticamente a una investigación estatal independiente.

En declaraciones a Kan, Feldstein dijo que "la primera tarea" que recibió de Netanyahu después del 7 de octubre de 2023 fue reprimir los pedidos de rendición de cuentas. "Me preguntó: '¿De qué hablan en las noticias? ¿Siguen hablando de responsabilidad?'", dijo Feldstein. "Quería que pensara en algo que pudiera decir para contrarrestar el revuelo mediático en torno a la cuestión de si el primer ministro había asumido la responsabilidad o no", denuncia.

"Quería que pensara en algo que pudiera decir para contrarrestar el revuelo mediático en torno a la cuestión de si el primer ministro había asumido la responsabilidad o no"

Añadió que Netanyahu parecía presa del pánico al hacer la solicitud. Feldstein afirmó que posteriormente personas del círculo cercano de Netanyahu le pidieron que omitiera la palabra "responsabilidad" en todas sus declaraciones.

El 7 de octubre de 2023, militantes liderados por Hamás asesinaron a unas 1.200 personas en el sur de Israel y tomaron 251 rehenes de regreso a Gaza. Israel lanzó entonces una guerra devastadora en Gaza que ha matado a casi 71.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que aproximadamente la mitad de las muertes fueron mujeres y niños.

Sangre en una casa del kibbutz Kissufim, atacado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Francisco Seco / AP

"Acusaciones mendaces"

La oficina de Netanyahu calificó la entrevista como una “larga serie de acusaciones mendaces y recicladas hechas por un hombre con claros intereses personales que está tratando de desviar la responsabilidad de sí mismo”, informaron los medios hebreos.

Las declaraciones de Feldstein se producen después de su acusación en un caso en el que se le acusa de filtrar información militar clasificada a un tabloide alemán para mejorar la percepción pública del primer ministro tras el asesinato de seis rehenes en Gaza en agosto del año pasado.

Feldstein también es sospechoso del escándalo Qatargate, uno de los dos asesores cercanos a Netanyahu acusados de aceptar dinero de Qatar mientras también trabajaban para el primer ministro.

Una comisión politizada

Hace dos días, Netanyahu, defendió el proyecto de ley propuesto por uno de sus diputados -que será votado de forma preliminar en el Parlamento justo hoy miércoles- para establecer una comisión de investigación sobre los fracasos previos a la masacre del 7.-O. "Se trata de un comité de investigación independiente, con plenos poderes, tal como lo estipula la Ley de Comités de Investigación", dijo Netanyahu en un videomensaje, en el que añadió que "contrariamente a lo que se afirma, los políticos no serán miembros del comité", sino que estará compuesto por académicos, expertos de seguridad y, como observadores, padres que perdieron a sus hijos.

Sin embargo, voces en la oposición -e incluso israelíes afectados de forma directa por los ataques de Hamás y la posterior guerra- criticaron esta comisión como insuficiente, ya que creen que siempre estará supeditada a Netanyahu. "En la propuesta de Netanyahu y (su diputado, Ariel) Kelner de crear un comité de investigación, el Gobierno tiene control sobre las audiencias, la invitación de testigos y la fijación de la agenda. Interrogarán al difunto Isaac Rabin mucho antes de interrogar a Netanyahu", dijo en su cuenta de X el líder en la oposición, Yair Lapid. "Esto no es una comisión de investigación, es un certificado de defunción de la verdad", añadió.

"Esto no es una comisión de investigación, es un certificado de defunción de la verdad"

Por su parte, algunos miembros del Consejo de Octubre, compuesto por familias en duelo que exigen una comisión estatal de investigación, se manifestaron hoy frente a la oficina del primer ministro e irrumpieron en las reuniones de los comités de la Knesset (Parlamento), según imágenes divulgadas en medios locales. En respuesta a las críticas, Netanyahu apeló a la oposición en su discurso: "Traigan a los expertos que quieran, pregunten lo que quieran, interroguen a quien quieran, incluyéndome a mí".

La comisión propuesta estaría conformada por seis miembros. Inicialmente, el Parlamento tendría 14 días para nombrarlos por consenso con el apoyo de 80 diputados y, de no lograrlo, el Gobierno de coalición y la oposición nombrarían a tres miembros cada uno.

El Instituto de la Democracia de Israel (IDI, un centro de investigación independiente israelí) recoge que, según la Ley de Comisiones de Investigación de 1968 de este país, una comisión estatal de investigación es independiente y sus miembros son nombrados por el Tribunal Supremo, que recibe poder total para investigar el caso.

"No hay otro marco -ni un comité de revisión nombrado por el Gobierno ni un comité público compuesto por representantes de la coalición y la oposición y, desde luego, no un comité parlamentario o ministerial-, tiene la misma independencia, autoridad y legitimidad pública que una comisión de investigación estatal", recoge un artículo del IDI publicado a raíz de la propuesta gubernamental.