Famosos que defienden lo indefendible: la ciencia contra los conspiranoicos

La crisis del coronavirus ha servido de abono perfecto para que en las redes sociales hayan brotado todo tipo de fake news. Bill Gates, el 5G y los antivacunas se han erigido en el tridente de la conspiración que muchos famosos han empuñado pese que cualquier publicación o científico mínimamente serios desmontan sin ningún problema todas estas estas teorías. Lejos de asumir cierta responsabilidad por ser personajes públicos cuyas ideas son tenidas en cuenta por miles y miles de personas, algunos cantantes, actores y celebrities de todo el mundo han distribuido estas teorías conspiranoicas en redes sociales sin importar la desinformación a la que contribuyen. Los cantantes Enrique Bunbury y Miguel Bosé han sido los casos más relevantes en España de famosos que han situado en el eje del mal a la tecnología 5G en general y a Bill Gates en particular. Otros como el rapero Kase.O o la influencer Miranda Makaroff han aprovechado la crisis sanitaria para publicar defensas cerradas contra las vacunas. Miguel Bosé, “la gran mentira” de la covid-19 y la conspiración del 5G Como si de un Don Diablo se tratase, el cantante de éxitos como Morir de amor es ya el líder de la conspiración en Twitter. En varios tuits ha relacionado la mortalidad de la covid-19 con la vacuna de la gripe, ha denunciado que la pandemia es una “gran mentira” o ha defendido que el virus es obra de una maniobra maligna para vacunar a la población mundial con el propósito de implantarle “microhips o nanobots” con los que poder “controlarla”.

¿Qué dice la ciencia? Sobre el origen de la covid-19: la revista The Lancet publicó un artículo en enero de 2020 donde señalaba que el origen del coronavirus es animal y poco tiene que ver con el 5G. “El 2019-nCoV está estrechamente relacionado (con una identidad del 88%) con dos coronavirus similares al síndrome respiratorio agudo severo derivado del murciélago (SARS), bat-SL-CoVZC45 y bat-SL-CoVZXC21, recolectados en 2018 en Zhoushan, este de China, pero estaban más distantes de SARS-CoV (aproximadamente 79%) y MERS-CoV (aproximadamente 50%)”, indican. Además, lejos de ser una “gran mentira” los datos de la Universidad John Hopkins cifran en 731.570 las víctimas mortales por covid-19 en el mundo a 9 de agosto.

Sobre el 5G: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado varios estudios sobre la interferencia en la salud de las ondas inalámbricas, ninguna de ellas con un resultado positivo. Respecto a la tecnología 5G, señala que “dado que se encuentra en una etapa temprana de implementación, los estudios sobre la exposición a los campos de radiofrecuencia aún están bajo investigación”. Sin embargo, indica que este tipo de campos electromagnéticos no han mostrado ningún efecto adverso “hasta la fecha y después de muchas investigaciones”.

¿Qué dice la ciencia? Ni Bill Gates ni nadie quiere implantar microchips a la población. Esta idea tiene su origen en una entrevista en la que Gates hacía una referencia a los “certificados digitales” para ayudar a saber quién había pasado una enfermedad o se había vacunado. Nada más lejos de una afirmación sacada de contexto. Según publicó The Lancetel pasado 4 de mayo, estos certificados digitales —que no microchips— todavía se están sometiendo a un debate ético, científico y legal. Además, desde la Fundación Bill y Melinda Gates se han desvinculado de los avances de esta iniciativa. Lo de Bunbury no pasa sólo en España: la extrema derecha de EEUU suele acusar a Gates de crear el coronavirus, de especular con la vacuna, de repartir permisos de procreación y hasta de buscar una guerra química. Todo falso. Kase.O, el autismo y las vacunas El rapero Kase.O, exmiembro del grupo Violadores del Verso, también se pronunció sobre las vacunas en un directo de Instagram en el que las relacionaba con el autismo. “El autismo es una reacción alérgica a las vacunas”, dijo entonces sobre la posible cura de la covid-19. Tras el revuelo, al cantante no le quedó más remedio que pedir disculpas. Perdón por haber metido la pata al hablar de un tema que es muy sensible y os afecta a muchas personas. Espero que aprecieis este gesto y solo deciros que lo siento si alguien se ha sentido herido es solo un comentario a un documental que había visto, lo cual no quita que el daño esté hecho y os hayáis podido sentir heridos”, señaló entonces.

¿Qué dice la ciencia? Según un estudio publicado por el CDC (Centro de Control de Enfermedades) de Estados Unidos en 2013, “no existe ninguna relación entre las vacunas y el autismo”. Según indican, “los resultados mostraron que la cantidad total de antígeno de las vacunas recibidas fue la misma entre los niños con TEA y los que no tenían TEA”. Paula Gonu y los remedios caseros contra la covid-19 El 11 de marzo, al comienzo de la pandemia, la influencerPaula Gonu dio una serie de consejos en Instagram para luchar contra el virus. Por supuesto, sin ninguna evidencia médica. Entre sus recomendaciones estaba “beber agua caliente porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus”. Poco después, se retractó señalando que ella hacía caso a los médicos y que eran ellos los que debían resolver estas dudas. “He dicho que lo único que hago porque es lo que más ayuda es lavarme las manos. Lo otro es un bulo que va por WhatsApp”, se justificó.

¿Qué dice la ciencia? The Lancet expone que todavía no se ha puesto en marcha ningún tipo de control por certificaciones digitales. Y mucho menos microchips. Kanye West y la vacuna que no permite “cruzar las puertas del cielo” En una entrevista con la revista Forbes, Kanye West dejó clara su opinión ante una posible vacuna contra el coronavirus: “Esa es la marca de la Bestia. Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas para que no podamos cruzar las puertas del cielo”. Además, señaló que las vacunas “dejan a niños paralíticos”. ¿Qué dice la ciencia? Como es normal, la ciencia no ha entrado en ningún estudio sobre creencias religiosas y menos sobre si la vacunación permite o no la “gloria eterna”. Lo que sí dejan claro desde los Centros De Control de Enfermedades (CDC) es que una vacuna incluye conservantes, coadyuvantes, estabilizadores, materiales de cultivo celular residual, ingredientes inactivantes residuales y antibióticos residuales. Nada de chips. Del mismo modo, el mencionado estudio publicado en el CDC de Estados Unidos en 2013 señala que no hay ningún tipo de relación entre discapacidad y vacunación. Miranda Makaroff y la “gestión del sistema inmunológico” La influencerMiranda Makaroff también tiene algo que decir sobre las vacunas. A través de su cuenta de Instagram, la artista dejó claro que no las necesitaríamos “si de pequeños nos enseñaran controlar nuestro sistema inmunológico y a curarnos, o sea, a controlar nuestras células con la mente, no necesitaríamos ni vacunas, ni medicinas, ni nada”. Esto fue calificado de “peligro social” en redes sociales. Pero lejos de rectificar, la diseñadora se ratificó en publicaciones posteriores en su posición.