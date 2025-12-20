Una manifestación recorre las calles de Valencia reclamando medidas urgentes ante el problema de la vivienda y pidiendo un "plan de choque"

Un momento de la manifestación convocada por la plataforma ´Juntes per L´Habitatge´ que ha recorrido hoy sábado el centro de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna. EFE / Ana Escobar.

Una manifestación ha recorrido este sábado las calles del centro de Valencia para denunciar la responsabilidad de las distintas administraciones en la situación de la vivienda y para reclamar un plan de choque que permita afrontarla.

La protesta fue convocada por las plataformas Juntes per l’Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, con el apoyo de la federación de asociaciones vecinales de Valencia. Bajo el lema “Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!”, la marcha se desarrolló sin incidentes y en un ambiente tranquilo.

Durante el recorrido, los participantes llevaron algunas pancartas con mensajes que ponían “Acabemos con el negocio de la vivienda”, “Vivienda universal, gratuita y de calidad”, “El Cabanyal, para quien lo habita” o “Airbnb = vecinas sin casa”, todos ellos escritos en valenciano.

Las entidades convocantes señalaron a las administraciones locales, autonómicas y estatales, así como a los partidos que han gobernado, por la situación que dificulta el acceso a la vivienda. Además, exigieron un plan de choque con medidas concretas y consensuadas con movimientos sociales, vecinales y sindicales para garantizar este derecho.

También reclamaron la prórroga y mejora del escudo social que finaliza el 31 de diciembre. Según advirtieron, si no se amplía, a partir del 1 de enero de 2026 unas 60.000 familias en todo el Estado podrían enfrentarse a procesos de desahucio.

Entre los problemas denunciados, han mencionado los desahucios, el aumento de los precios del alquiler, el uso de la vivienda como un bien sometido a la especulación, la expansión de los apartamentos turísticos, el acoso inmobiliario y la falta de un parque público de vivienda suficiente.

Por su parte, la Generalitat Valenciana ha defendido que está trabajando en políticas integrales para dar respuesta al problema de la vivienda y aseguró que la situación se debe principalmente a la falta de oferta. Además, ha asegurado que está centrada en activar suelo, aumentar el número de viviendas disponibles, aplicar rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y ofrecer avales a jóvenes para facilitar el acceso a la vivienda.