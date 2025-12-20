Muere a los 86 años la princesa Tatiana Radziwill, amiga de la reina Sofía

Tatiana Radziwill y la Princesa Heredera Leonor de España llegan al restaurante Mia el 4 de agosto de 2024 en Palma de Mallorca, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images)

La princesa Tatiana Radziwill, quien era amiga cercana y confidente de la reina Sofía y con quien mantenía una relación desde la infancia, ha fallecido a los 86 años este viernes por la noche.

Tatiana Radziwill era hija del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero y de la princesa Eugenia de Grecia, prima del rey Pablo de Grecia, padre de la reina Sofía. Ambas eran primas segundas y compartieron parte de su infancia en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, etapa en la que estrecharon aún más su vínculo.

La reina Letizia de España, la princesa Sofía, la princesa Irene de Grecia, Jean Henri Fruchaud, Tatiana Radziwill, la princesa Leonor de España, la reina Sofía y el rey Felipe VI de España llegan al restaurante Mia el 4 de agosto de 2024 en Palma de Mallorca, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images) Getty Images

Radziwill fue una de las damas de honor en la boda de la entonces princesa Sofía con Juan Carlos de Borbón, celebrada en Atenas en 1962. A lo largo de los años mantuvieron un contacto frecuente, a pesar de residir en distintos países. La princesa contrajo matrimonio en 1966 con el cardiólogo francés Jean Henri Fruchaud. Tuvieron dos hijos, Fabiola y Alexis, y tres nietos. Su familia reside entre Francia y el Reino Unido.

Durante décadas, Tatiana Radziwill pasó largas temporadas de verano en Mallorca junto a la reina Sofía, alojándose en el Palacio de Marivent. En esos periodos era habitual verlas juntas en actos privados y visitas por la isla. Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en agosto de 2024, cuando asistió a una cena con la Familia Real en Palma. En esa ocasión se desplazaba en silla de ruedas por problemas de salud.

Tatiana Radziwill y la Princesa Heredera Leonor de España llegan al restaurante Mia el 4 de agosto de 2024 en Palma de Mallorca, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images) Getty Images

Tatiana Radziwill se formó en enfermería y se especializó en investigación bacteriológica. También se encargó de la conservación de documentos y grabaciones de su abuela, la princesa María Bonaparte.

Su fallecimiento supone una pérdida cercana para la reina Sofía y se produce en fechas navideñas, justo cuando la Familia Real suele reunirse en Mallorca.