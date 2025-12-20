La genial definición de dos extranjeros sobre la Lotería de Navidad al verla por primera vez: "Es el evento de apuestas más sano del mundo"

Cada día vemos vídeos de las experiencias de los extranjeros que viajan a España o se quedan a vivir. Uno de los acontecimientos más importantes es pasar su primera Navidad en el país, con las particularidades que nos caracterizan: las uvas, la Puerta del Sol, y por supuesto, la Lotería de Navidad.

Esta pareja estadounidense explica en su canal de YouTube Closer to Happy que España cumple con los clichés universales de la Navidad, pero no esperaban el otro lado, las particularidades de nuestra fiesta navideña: "los troncos y figuras de la natividad que hacen caca, los villancicos flamencos, una lotería nacional cantada por niños y un pastel con objetos y consecuencias ocultas", adelantan.

Cheryl y Cliff describen, entre el entusiasmo y la sorpresa, lo más español de la Navidad, tan diferente de lo que pasa en su país, y que conocemos tan bien por las películas de Hollywood.

Unas fiestas "absolutamente mágicas y divertidamente desquiciadas"

Así define a pareja la Navidad en España: "Esta es nuestra primera Navidad viviendo en España. Pensábamos que sabíamos qué esperar… pero nos equivocamos", cuentan. Para ellos, las fiestas españolas son "absolutamente mágicas y divertidamente desquiciadas". Y no lo dicen como crítica, sino con admiración.

Lo que más los ha desconcertado, es la famosa Lotería de Navidad, una rareza que desconcierta (y enamora). Lo que más les sorprende no es solo la magnitud del sorteo, sino la forma en que se vive. Lo perciben como un ritual colectivo, y no se equivocan. Décimos compartidos, participaciones del bar, del trabajo, de la familia, del colegio: "Aquí no ves a la gente aislada intentando hacerse rica. Ves a todo un país esperando juntos", explican. Lo han clavado, aunque también esperan hacerse ricos.

Su conclusión es clara, especialmente tras descubrir el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre: "Es el evento de apuestas más sano del mundo".

El choque cultural: cuando España saca un tronco que hace caca

Luego está el tema de los belenes, aunque cada vez menos casas lo practican, con lo que se van vendiendo menos caganers. Otro derivado, el Caga Tió, el famoso tronco catalán al que los niños alimentan durante semanas para que, en Nochebuena, "cague" regalos tras ser golpeado con un palo, causó una honda impresión en Cheryl y Cliff. Les resulta "adorable y un poco perturbador", pero también profundamente simbólico.

Las otras sorpresas que no vienen de un roscón

El vídeo se completa con otras particularidades navideñas tan españolas y que son ciencia ficción en Estados Unidos, como las zambombas y los villancicos flamencos que se encontraron al viajar a Andalucía, con lo que vieron también que cada región tiene sus particularidades. "No suenan como nada que conozcamos, pero son divertidas", resumen.

Todo es espontáneo, colectivo y ruidoso. Nada parece preparado para el turista, y eso es justo lo que más valoran.

Al final, Cliff y Cheryl llegan a una idea clave: la Navidad española no se explica, se vive. Y la Lotería de Navidad es el mejor ejemplo. Un país entero pendiente de un sorteo que no divide, sino que une. Donde perder no frustra y ganar no aísla. En cuanto al resto, muy nuestro también: cualquier excusa es buena para reunirse y divertirse.